Entreprenør-model har rullet i 10 år

Onsdag 3. juni 2020 kl: 09:44

Designet til barske vejforhold



Volvo Dynamisk Styring giver ubesværet og præcis kørsel



I-Shift gearkasse til tunge opgaver



FMX-X pakke er nu tilgængelig

Motor på minimum 500 hk

Volvo Dynamisk Styring

Bi-Xenon lygter

Førersæde med ventilation og varme

Motor- og kabinevarmer

Medieanlæg med navigation

Læderrat

Regnsensor

Elektronisk styret klimaanlæg

Automatisk lyskontakt

Af: Redaktionen Før lanceringen af Volvo FMX blev forskellige varianter af Volvo FM og Volvo FH anvendt i anlægsbranchen. I 2010 førte mange års feedback fra kunder til introduktionen af en Volvo-lastbil udviklet specifikt til anlægsarbejdet.- Volvo FMX var en revolution, og den blev snart meget populær blandt både vognmænd og chauffører, siger Claus Jensen, der er produktchef hos Volvo Trucks.Det robuste moderne ydre på den første Volvo FMX viste tydeligt lastbilens familieforhold med Volvo Entreprenørmaskiner. Blandt Volvo FMX's særlige funktionaliteter var en stærk bugseringsanordning til fritrækning, forlygtebeskyttelse, nye indgangstrin med skridsikker belægning og en praktisk stige. Med en tredelt stålkofanger, hjørner lavet af tre millimeter tykt stål, en solid beskyttelsesplade til krumtaphuset og med en beskyttende front, var den i høj grad en robust anlægslastbil.Kun tre år efter introduktionen af Volvo FMX præsenterede Volvo Trucks en ny version. Førerhuset blev ændret og alle komponenter i frontstrukturen blev redesignede. Ny luftaffjedring gav en øget frihøjde på 300 mm. Bugseringsanordningen kunne nu trække op til 32 ton.- Volvo FMX’ øjeblikkelige succes opmuntrede os, så vi lancerede en ny version allerede i 2013. Det var en endnu mere robust løsning til det udfordrende anlægsmiljø, siger Claus Jensen.Samme år introducerede man Volvo Dynamisk Styring endnu en patenteret teknisk innovation, som gjorde det muligt at køre en lastbil med minimal anstrengelse. Volvo Dynamisk Styring kombinerer en konventionel hydraulisk servostyring med en elektronisk reguleret elmotor monteret på styrehuset.- Styresystemet er perfekt til en anlægslastbil. Ved lave hastigheder gør den styringen ubesværet og præcis og fjerner belastningen fra chaufførens arme og skuldre. Dette medfører øget sikkerhed og reduceret risiko for arbejdsskader, siger Claus Jensen.Anlægsversionen af Volvo I-Shift gearkasse gør det muligt for Volvo FMX at håndtere barskt og kuperet terræn med et højt niveau af produktivitet og chaufførkomfort. I 2016 introducerede Volvo Trucks I-Shift med krybegear, som gør det muligt for lastbilen at sætte i gang fra stilstand med vogntogsvægte på op til 325 ton. Det gør det også muligt for chauffører at køre med hastigheder helt ned til 0,5 km/t, hvilket er en stor hjælp ved præcisionsmanøvrering.For at fejre 10-års fødselsdagen tilbyder Volvo Trucks Danmark indtil september en FMX-X pakke med fokus på chaufførkomfort og sikkerhed på forvogne i konfigurationerne 8x4 og 8x2.Fødselsdagspakken indeholder: