- Taxi’er får afskærmning

Onsdag 27. maj 2020 kl: 13:50







- Taxiselskaberne har siden krisens start ligget noget nær underdrejet. Da det så værst ud, var tre ud af fire taxiture ganske enkelt forsvundet. Det er vores vurdering, at der i tiden fremover vil være fokus på tryghed på hele persontransportområdet. Taxien er unik derved, at kunden kan rejse alene uden medpassagerer. Vi kan derfor tage andre forholdsregler for at begrænse smitte, end det for eksempel kan lade sig gøre i en bus eller i et tog. Noget af tidsrummet mellem kørslerne udnytter vi til at rengøre kontaktfladerne, så hver ny kunde træder ind i en ren, afsprittet taxi, siger Vibeke Wolfsberg.





For chaufførerne betyder tiltagene, at de skal indarbejde nye rutiner, og at den daglige kontakt med kunderne bliver forandret.







Taxivognmand og chauffør Hendrik Larsen beklager, at kontakten til kunden kommer til at ske igennem plexiglas, men han er alligevel ret sikker på, at afskærmningen i hans to taxier er noget, der er kommet for at blive.







- Det er givetvis en foranstaltning, jeg kommer til at køre med i lang tid fremover. Det bliver ikke helt det samme, når der nu skal være en plexiglasplade mellem mig og kunden. Men det at være taxichauffør er et udsat erhverv, hvor sikkerhed og tryghed må komme i første række, siger han.



Brancheforeningen: Efterspørgsel på individuel transport

Vicedirektør i Brancheforeningen Dansk PersonTransport Trine Wollenberg påpeger, at initiativet med afskærmning kan få en positiv indvirkning på antallet af taxiture.



- I takt med, at Danmark åbner, vil folk igen have et transportbehov. Vi ved fra udenlandske erfaringer, at folk i højere grad vil efterspørge en individuel form for transport, hvor taxien er oplagt at anvende. Derfor er det vigtigt, at folk trygt kan vælge taxien til, siger hun.









Fastmonteret håndsprit i taxien

Afskærmningen er ikke den eneste nye foranstaltning. Alle selskabets næsten 2.000 vogne får fastmonteret håndspritdispenser, og der stilles udvidede krav til rengøring og afspritning af alle kontaktflader i og uden på taxien.



Dantaxis tiltag for at forhindre smitte med corona-virus:

Alle selskabets taxier skal senest tirsdag 2. juni være monteret med afskærmning og fastgjorte spritdispensere

Håndsprit skal benyttes af chaufføren, og passageren opfordres ligeledes til at anvende håndsprit inden turens start

Chaufføren skal afspritte alle kontaktflader efter hver kunde

Ifølge Dantaxi’s kommercielle direktør, Vibeke Wolfsberg, kommer initiativerne i erkendelse af, at mere normale forhold i taxibranchen næppe indfinder sig foreløbig, og at fokus i en længere periode vil være på tryghed.