Anden bølge kan som økonomisk krise ramme os hårdere

ARBEJDSGIVER-FORMAND OM CORONA-TIDEN:

Tirsdag 26. maj 2020 kl: 11:27

Af: Redaktionen Peter B. Jepsen understregede, at nogle virksomheder inden for transportbranchen er kommet godt i gennem krisens første bølge.- Andre har fået trukket store dele af omsætningen væk på rekordtid. Meget tyder desværre på, at vi ikke er på vej mod lysere tider lige med det samme, sagde han og refererede til en medlemsundersøgelse, som ATL har gennemført. I den svarer seks ud af ti, at fremtiden ser dyster ud.

- Vi befinder os i en ny virkelighed, hvor meget få efterhånden kan vide sig sikre på, at omsætning og indtjening vil fortsætte uændret. Mange vil opleve kunder, der ikke kan betale, og kunder der lukker, sagde Peter B. Jepsen.







Dygtig ledelse er endnu mere vigtig

I en tid med økonomisk nedgang er der mere end nogensinde brug for dygtig ledelse. 80 ledere fra medlemskredsen har allerede fået bevis på, at de har gennemført Transportens Lederuddannelse og flere er på vej. Som noget nyt tilbyder ATL en uddannelse til ejerledere.







- For bestyrelsen er det vigtigt, at vi kan tilbyde en ejerlederuddannelse af høj kvalitet - ikke mindst i en tid, hvor der er brug for værktøjer til at udvikle virksomheden trods krise og svigtende kundegrundlag, sagde Peter B. Jepsen.







Det er ifølge ATL åbenlyst, at virksomhederne ikke bruger så meget tid på at ansætte nye medarbejdere i den nuværende situation. Det handler mere om at holde forretningen i gang og undgå fyringer. Men ATL’s formand opfordrer virksomhederne til at blive ved med at ansætte lærlinge og elever.







- Der kommer en tid efter coronakrisen. Vi får brug for mange nye kræfter - og vi ved alle, at de ikke kommer til branchen af sig selv. Så man bør tage det ansvar, hvor det er muligt, trods krise og udfordrende tider, opfordrede Peter B. Jepsen.





Formanden for ATL beklagede i sin beretning, at et stigende antal kommuner hjemtager indsamlingen af affald. Det sker, selv om der ikke er dokumentation for, at kommunerne kan løse opgaven billigere eller bedre.







- Den krise, vi befinder os i lige nu, gør det ekstra aktuelt at sige: Husk de private leverandører. Det er helt afgørende, at offentlige indkøbere og udbydere ikke gør det til et mål at fjerne opgaver fra private virksomheder, sagde Peter B. Jepsen.





