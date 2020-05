Projekt i København skal producere bæredygtige brændstoffer til transportområdet

Tirsdag 26. maj 2020 kl: 10:20

Af: Redaktionen Projektet kan fungere som drivkraften for modningen af bæredygtige brændstoffer samtidigt med, at der skabes arbejdspladser og nye værdikæder for at styrke Danmarks førende rolle inden for bæredygtig energi.COWI og BCG fungerer som videnspartnere for projektet, der støttes af Københavns Kommune i tråd med kommunens ambitiøse politik for reduktion af CO2-udledning. Parterne bag samarbejdet håber, at projektet med tiden kan fungere som en katalysator for lignende projekter andre steder i Danmark og internationalt.Konkret er målet at udvikle et nyt og banebrydende produktionsanlæg til brint og e-brændstoffer i 2023. Når projektet er fuldt udbygget i 2030, vil det årligt kunne levere over 250.000 ton bæredygtige brændstoffer til busser, lastbiler, skibe og fly. Produktionen vil potentielt være baseret på en samlet elektrolysator-kapacitet på 1,3 gigawatt, hvilket sandsynligvis vil gøre det til et af verdens største anlæg af sin art. Produktionen fra det fuldt udbyggede anlæg kan reducere CO2-udledningerne fra transportområdet med 850.000 ton årligt.Hvis projektet bliver gennemført, vil det blive placeret i Storkøbenhavn og ville kunne levere bæredygtigt produceret brint til CO2-neutrale busser fra Movia og tunge lastbiler fra DSV Panalpina, bæredygtig metanol til A.P. Møller - Mærsk’s skibe og bæredygtigt jetbrændstof (e-kerosin) til SAS’ fly og lufttransport ud af Københavns Lufthavne. Projektet vil kræve store mængder grøn strøm, som potentielt kunne komme fra en havvindmøllepark ved Rønne Banke ved Bornholm.I dag er bæredygtige brændstoffer dyrere at producere end fossilt-baserede brændstoffer. For at kunne konkurrere med fossile brændstoffer skal produktionen af bæredygtige brændstoffer modnes og udbygges i industriel skala, og omkostningerne skal reduceres - ligesom det er sket med vedvarende energiteknologier - eksempelvis havvind, landvind og solenergi det seneste årti. Prisen på havvind i Nordvesteuropa er eksempelvis faldet omkring 70 procent siden 2012.Hvis bæredygtige brændstoffer skal kune konkurrere med fossile brændstoffer, kræver det, at regeringer og industrien går sammen om at skabe rammevilkår, der øger private investeringer i produktionen af bæredygtige brændstoffer i stor skala.Selvom flere partnere er udfordrede af følgerne af den aktuelle corona-situation, står partnerskabets langsigtede tilsagn i kampen mod klimaforandringerne stadig ved magt. Partnerne ser projektet som en måde, hvorpå man kan accelerere den grønne omstilling, samtidigt med at man stimulerer den danske økonomi efter corona-tiden. Partnerne peger på, at Danmark er i en enestående position til at blive et centrum for produktionen af bæredygtige brændstoffer, skabe arbejdspladser og sikre en førerposition i etableringen af en helt ny industri, som vil være afgørende for at nedbringe nettoudledningen af CO2 til nul i 2050 - ikke kun i Danmark, men også globalt.Elektrolysatoranlægget kan ud over at blive en potentielt hjørnesten i at reducere partnernes CO2-udledning også levere et væsentligt bidrag til, at Danmarks mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 sammenlignet med 1990 kan nås ved at erstatte fossile brændstoffer i tung transport med bæredygtige brændstoffer. Det er partnerskabets plan at udvikle projektet i tre etaper:Første etape af projektet kan være klar til drift i 2023 og omfatter en elektrolysator på 10 MW, som kan producere vedvarende brint til direkte brug i busser og lastbiler.Anden etape af projektet omfatter et elektrolysatoranlæg på 250 MW, som kan stå klar i 2027, når den første strøm fra havvindmølleparken ved Bornholm kan leveres. Dette anlæg kan kombinere produktion af vedvarende brint med opsamling af bæredygtig CO2 fra punktkilder i Storkøbenhavn, så der kan fremstilles vedvarende metanol til søtransport og vedvarende jetbrændstof (e-kerosin) til luftfartssektoren.I tredje etape, som kan stå klar i 2030, når potentialet for havvind ved Bornholm er fuldt udbygget, kan projektets elektrolysatorkapacitet potentielt opskaleres til 1,3 GW, og der vil blive opsamlet nok CO2 til at kunne levere over 250.000 ton bæredygtige brændstoffer til brug i busser, lastbiler, skibe og fly. Projektet vil potentielt kunne erstatte 5 procent af de fossile brændstoffer, der bruges i Københavns Lufthavn i 2027 - og 30 procent i 2030.Partnerskabet vil nu gå i dialog med de relevante myndigheder om de rammer og politikker, der er nødvendige for at understøtte udviklingen af bæredygtige brændstoffer i industriel skala i transportsektoren i Danmark, og søge offentlige midler til medfinansiering af en fuld forundersøgelse. Hvis forundersøgelsen bekræfter, at projektet er realistisk, kan der sandsynligvis træffes endelig investeringsbeslutning for første etape af projektet i 2021.