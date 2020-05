Uafklaret skilsmisse udløser bekymring på transportområdet

Mandag 25. maj 2020 kl: 13:15

Af: Redaktionen De syv organisationer - FNTR (Frankrig) - BGL (Tyskland) - NLA (Sverige, Danmark, Norge) - TLN (Holland) - FEBETRA (Belgien) - ZMPD (Polen) - FinMobility (Finland) - er med egne ord:- Meget bekymrede.- Vi repræsenterer interesserne i en sektor, der består af SMV'er, og i løbet af Brexit har de brug for sikkerhed og tid til at forberede sig. Yderligere omkostninger må nødvendigvis tages med i virksomhedernes budget. lyder det fra organisationerne, som også peger på, at den aktuelle krise, som indsatsen mod spredning af corona-virus har udløst en større forståelse for vejtransportens nøglerolle i økonomien som helhed.- En "no deal" i slutningen af ​​2020 ville have en stærk negativ indvirkning på transport og logistik. Vores virksomheder lider allerede under konsekvenserne af coronavirus-krisen, som derefter vil blive efterfulgt af en hidtil uset økonomisk krise. Derfor opfordrer vi her inden første juni og fjerde runde af forhandlingerne mellem Storbritannien og EU til at parterne forlænger overgangsperioden. Denne gang over et år eller to, da det vil være nødvendigt klart at fastlægge de regler, der skal anvendes ensartet mellem de to parter.