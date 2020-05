Dispensation for krav om uddannelse af varebilschauffører bliver forlænget

VOGNMANDSORGANISATION:

Onsdag 20. maj 2020 kl: 12:44

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen oplyste i sidste uge, at reglerne ville blive genindført med virkning fra 23. maj, men det er nu ændret med henvisning til ønsket om at give transporterhvervet tilstrækkelig tid til at omstille sig til genindførsel af kravet.

DTL opfordrede i sidste uge til en forlængelse af den midlertidige ophævelse af reglerne om kvalifikationskrav og uddannelse af varebilschauffører med henvisning til den korte frist.





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.