Myldretiden er tilbage på de mest travle motorveje

VEJDIREKTORATET:

Onsdag 20. maj 2020 kl: 11:59

Af: Redaktionen - Vi kan se på vores trafiktal fra sidste uge, at der igen er trængsel på vores mest befærdede motorveje både om formiddagen og om eftermiddagen, siger afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet.Trængslen i myldretiden har blandt andet indfundet sig på Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen, Fynske Motorvej og Østjyske Motorvej ved Aarhus.



Her er trafikken steget med mellem 15 og 30 procent procent de seneste par uger og ligger i øjeblikket med regionale forskelle 10-25 procent procent under det daglige niveau før corona-tiden.





- Det er vores vurdering, at især personbiltrafikken vil fortsætte med at stige i takt med, at samfundet åbner mere og mere. Vores anbefaling til trafikanterne er derfor, at de atter skal til at indregne myldretiden i planlægningen af deres rejse, når de skal til og fra arbejde, siger Kasper Rosenstand.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.