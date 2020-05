Volvo Trucks tog førstepladsen i april

Mandag 18. maj 2020 kl: 13:09

Af: Jesper Christensen I vores vurdering af tallene over nyregistrerede lastbiler i april 2020 vil vi pege på, at lastbilproducenterne sidst i marts skruede ned for store dele af deres produktion som følge af corona-situationen. I skrivende stund er lastbilproducenterne ved at skrue op for produktionen igen efter en række tiltag, der skal forebygge spredning af corona-virus.









Dermed er det efter vores opfattelse irrelevant at drage nogle konklusioner om, hvorvidt markedet falder hurtigere end tendensen fra årets første tre måneder.















2020 2019 Mærke Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 96 33,45 % 106 26,43 % Scania 85 29,62 % 141 35,16 % Mercedes-Benz 67 23,34 % 73 18,20 % MAN 26 9,06 % 51 12,72 % DAF 8 2,79 % 24 5,99 % Renault Trucks 5 1,74 % 5 1,25 % Iveco



1 0,25 % Andre







Total 287

401



(Kilde og tabel: Bilstatistik fra De Danske Bilimportører) Det ændrer dog ikke på de faktiske tal, som viser, at Volvo Trucks og Scania har byttet plads i forhold til marts.









Interesserede kan læse mere om årets nyregistreringer her:





18. maj 2020:





7. april 2020:









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.