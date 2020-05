Kranerne kan køre elektrisk

Fredag 15. maj 2020 kl: 12:43

Af: Redaktionen De to nye fire-akslede Scania’er er opbygget hos Sawo i Stokkemarke med Hiab X-HiPro 232 E-4 CD-kraner bag førerhusene og Multilift Ultima 20ZL.50 kroghejs.Begge opbygninger har som de første opbygninger fra Sawo fået monteret E-PTO, der er et elektrohydraulisk kraftudtagssystem installeret sammen med det traditionelle motordrevne system.E-PTO-Systemet gør det muligt for kranoperatøren at bruge kranen uafhængigt af lastbilens dieselmotor, så hans kan arbejde mere lydløst end motordrevet kraner og fri for udstødningsgasser.Sawo fremhæver, at ved at bruge elektrisk effekt i stedet for almindelig dieseleffekt opnår man betydelige fordele - herunder forbedret energieffektivitet, lavere støjniveau, mindre miljøpåvirkning - og mulighed for at arbejde med kranen indendørs.Hiab-kranerne på de to nye lastbiler har fire hydrauliske udskud og rækker 12,8 meter. De er leveret med to ekstra rørføringer monteret udvendigt på kranarmen. Der er CombiDrive3 radiostyring til begge kraner, hvorfra alle kranens funktioner samt støtteben kan betjenes fra.En anden speciel ting ved de to kraner er, at de er leveret med CTC styring (Kranspidskontrol - Crane Tip Control), hvilket er noget specielt for HIAB kraner. CTC gør det muligt at køre kranspidsen enten op og ned eller frem og tilbage i helt lige vertikal/horisontal bevægelse med kun et håndtag på radiostyringen. CTC gør det nemt at tømme eksempelvis molokker/nedgravede containere, da kranen selv tilpasser sig og holder sig på en lige linje. Denne specielle funktion var en af grundene til at det blev Hiab-kraner, Rødovre kommune valgte at køre med.Bag førerhus er der monteret en gangbro i hele bilens bredde, så chauffør har bedre udsyn og arbejdsoverblik.







De to Multilift-kroghejs er med knækarm og lav byggehøjde for at mindske opbygningernes totalhøjde. De er leveret med ilgang, hurtig tip og automatisk sekvenskontrol.





Opbygningerne på de to Scania P 450’er er begge udstyret med Groeneveld centralsmøreanlæg på både kran og kroghejs, og er forberedt for montering af vejeceller på chassisrammen. Der er ført hydraulik bagud til eksempelvis drift af vaskeanlæg til containere samt i venstre side til containere med hydraulisk tag/låg.









