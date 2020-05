Sikringsmanual mod indbrud og tyveri i transportbranchen er opdateret

Fredag 15. maj 2020 kl: 11:19

Hvem lukker, slukker og ikke mindst låser, når det er fyraften i vognmandsfirmaet?

Hvordan sikrer selskabet bedst, at lastbilerne med deres værdifulde gods ikke bliver stjålet?

Hvad skal virksomheden konkret gøre for at imødegå IT-kriminalitet?

Nye emner i manualen:

Hvordan bygger virksomheden en god sikrings- og sikkerhedskultur op?

Hvordan måler et selskab risikoen for fx indbrud – og hvordan skal man agere bagefter?

Hvordan forebygger virksomheden IT-kriminalitet?

Hvilke overvejelser skal et selskab gøre sig for at kunne fortsætte, hvis en stor krise opstår?

Nyttige bilag til udarbejdelse af egen sikringsmanual i virksomheden

Af: Redaktionen Det er nogle af udfordringerne, som virksomheder på transportområdet kan få inspiration til i den opdaterede sikringsmanual, der er den fjerde i rækken siden den første udkom i 2010.Den opdaterede manual er blevet til i et samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Politi, transportorganisationen ITD og erhvervsservice Business Aabenraa. Det har været muligt at opdatere og udgive den gratis manual i kraft af støtte fra FDE Fonden.Manualen fokuserer på transportbranchen, men Syd- og Sønderjyllands Politi fremhæver, at alle erhverv kan hente inspiration til det daglige sikringsarbejde i materialet.Vigtigt at dele viden- Transportbranchen er et vigtigt erhverv, der fragter store værdier ad landevejen. Og vi har et godt samarbejde med branchen om sikring og sikkerhed, hvor en vigtig facet er at dele ny viden og gode erfaringer fra ind- og udland til gavn for hele erhvervet. Derfor håber vi, at transportvirksomhederne vil tage lige så godt imod den fjerde udgave, som de har gjort med de tre forrige, siger vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed.Chefkonsulent Anders Jessen fra ITD fremhæver, at formålet med sikringsmanualen især er at gøre virksomhederne bevidste om det vigtige i at fokusere på intern sikkerhed og sikring.- Vi opfordrer transportvirksomhederne til at etablere faste regler for den interne sikkerhed, og i sikringsmanualen er der derfor også angivet konkrete eksempler på, hvordan man griber en sådan øvelse an, siger Anders Jessen.Aabenraa Kommune råder over en stor klynge af internationale transport- og logistikvirksomheder med særlig tyngde i Padborg ved den dansk/tyske grænse.- For vores virksomheder, der i stort omfang udfører internationale transportopgaver, er det afgørende, at der ikke sker uforudsete kriminelle handlinger før, under og efter transport, siger direktør for Business Aabenraa, Helle Malene Kjølsen Olsen og fortsætter:- Jeg forventer, at den nye sikringsmanual bliver et nyttigt redskab i vore virksomheders fortsatte arbejde for at undgå kriminalitet.Interesserede kan hente den nye sikringsmanualTillægget til sikringsmanualen kan hentes