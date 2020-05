Transportkoncern i Esbjerg fremlægger rekordresultat

Fredag 15. maj 2020 kl: 10:04



2018 2019 Udvikling Omsætning 5,573 milliarder kroner 6,413 milliarder kroner + 840 millioner kroner Resultat før skat 10,1 millioner kroner 191,7 millioner kroner + 181,6 millioner kroner Egenkapital 194,4 millioner kroner 331,7 millioner kroner + 137,3 millioner kroner

Koncernen fik en fornuftig start på 2020

Om Blue Water-koncernen:

Blue Water-koncernen har på verdensplan ca. 1750 ansatte på 63 kontorer

Hovedsædet ligger i Esbjerg, hvor firmaet i 1972 blev grundlagt af Kurt Skov, der i dag er bestyrelsesformand

Blue Water arbejder inden for forretningsområderne: Energy & Projects, General Cargo: Sea, Air & Road, Wind Logistics, Port Services, Reefer Logstics og Marine Logistics



Af: Redaktionen Regnskabet for Blue Water Holding, der omfatter transport-koncernens samlede aktiviteter, endte for 2019 med et overskud på 192 millioner kroner før skat. Det er en forbedring på godt 180 millioner kroner i forhold til året før, hvor overskuddet før skat var 10 millioner kroner. Omsætningen steg med 840 millioner kroner og løftede sig dermed fra 5,6 milliarder kroner til 6,4 milliarder kroner, hvilket var en stigning på 15 procent.- Vi er meget tilfredse med at kunne levere dette rekordresultat, som viser en meget markant fremgang på omsætning og bundlinje. Vi er især tilfredse med, at vi gennem en dedikeret indsats har formået at forbedre driften med optimering og effektivisering af vores forretning samtidig med, at vi har fastholdt høj kvalitet og kundeservice, siger Blue Waters administrerende direktør Søren Nørgaard Thomsen.Den primære årsag til det rekordhøje resultat er koncernens Energy & Projects Division, som er midt i gennemførelsen af flere meget store logistikkontrakter i forbindelse med udvidelsen af Tengiz-oliefeltet i Kazakhstan. Disse projekter begyndte for et par år siden og fortsætter frem til 2021.- Kerne-aktiviteter, såsom Reefer Sea, Port Services, Wind Logistics og Marine Logistics, har ligeledes bidraget positivt til årets resultat. Den generelle vej-, sø- og lufttransport fortsatte samtidig fremgangen gennem optimeringer og konsolideringer af operationen.- Blue Water har en solid kerneforretning, og de enkelte divisioner udviklede sig alle positivt i 2019, hvilket er med til at understrege, at der er god efterspørgsel på vores transport og logistikydelser. Vi er kendt for løbende at udvikle vores løsninger, og det skal vi fortsat gøre fremover, da det er afgørende for at fastholde og styrke vores position i markedet, siger Søren Nørgaard Thomsen.