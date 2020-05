De Danske Bilimportører får ny direktør

Tirsdag 12. maj 2020 kl: 09:22

Mads Rørvig bliver fra 1. juni ny administrerende direktør i organisationen De Danske Bilimportører.

Af: Redaktionen Mads Rørvig er 35 år og født i Viborg. I perioden fra 24. februar 2010 til 18. juni var han medlem af Folketinget valgt for Venstre. Han har blandt andet været skatteordfører for Venstre og formand for Folketingets Skatteudvalg. Han er cand. merc i økonomisk markedsføring fra Copenhagen Business School i 2010.- Jeg er glad for, at Mads har sagt ja til at stå i spidsen for vores branche i Danmark. Med sin baggrund fra Christiansborg og Finans Danmark, har han et unikt udgangspunkt for at skabe synlighed og politiske resultater. Jeg glæder mig til samarbejdet med Mads, og er sikker på, han er den rette til også at videreudvikle og modernisere DBI, siger Jens Bjerrisgaard, der er bestyrelsesformand for DBI og koncernchef for Semler Gruppen, der importerer og forhandler biler fra VW-koncernen.- Biler udgør en central rolle i vores samfund, og er en af hovedaktørerne, når der skal leveres på den grønne omstilling i Danmark og resten af verden. DBI er brancheorganisationen, der skal få branchens kompetencer i spil i udviklingen af det danske samfund. Det er en opgave, jeg ser meget frem til, siger Mads Rørvig i forbindelse med det nye job, som han tiltæder 1. juni i år.Den afgående administrernede direktør, Gunni Mikkelsen, fylder 65 år i maj, får efter eget ønske en mere tilbagetrukken rolle i organisationen, så han fortsat kan bidrage med sin erfaring fra branchen.De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilindustrien i Danmark med alle bilimportører som medlemmer