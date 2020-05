FynBus vil stoppe snyd i busserne med højere afgifter

Torsdag 7. maj 2020 kl: 13:43

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ud over, at hver 10. passagerer, der blev kontrolleret, ikke havde en gyldig billet, havde kontrollørerne behov for at tilkalde politiet flere gange, da enkelte blinde passagerer nægtede at vise ID, da kontrolafgiften skulle registreres.- Jeg er både forundret og forarget over, at så mange synes at det er ok at rejse gratis, siger Carsten Hyldborg, der er direktør i FynBus.- Samtidigt er det helt uacceptabelt at nogle snydere nægter at oplyse navn og adresse, så det bliver nødvendigt at tilkalde politiet, og bussens drift så i øvrigt forstyrres. Det vil vi ikke finde os i, så nu hæver vi afgiften mærkbart, indtil vi har en normal tilstand, siger han videre.Carsten Hyldborg har været i dialog med formand og næstformand i FynBus’ bestyrelse, der begge bakker op bag skærpede sanktioner overfor snyd med billetter i bussen.Konkret lægges der op til en midlertidig stigning i kontrolafgiften fra 750 kroner til 1.200 kroner, hvis man rejser uden billet. Afgiften øges yderligere til 2.000 kroner, hvis man nægter at vise ID og politiet må tilkaldes.De skærpede sanktioner vil blive opretholdt til snydeprocenten i busserne igen ligger på et normalt niveau.