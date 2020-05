REDERIKONCERN:

Torsdag 7. maj 2020 kl: 11:28

Driftsresultatet - EBITDA før særlige poster - blev på 610 millioner kroner, hvilket var 10 procent lavere end i samme kvartal sidste år. DFDS peger på, at corona-situationen først for alvor påvirkede omsætning og indtjening fra midten af marts. Fra midten af marts blev to passagerruter suspenderet, og passagerfarten på andre ruter reduceredes til kun anerkendelsesværdige rejser. Fragtaktiviteterne blev også negativt påvirket fra midten af marts.Som følge af den nuværende ekstraordinært høje usikkerhed understreger DFDS, at forventningen og forudsætningerne for at vurdere 2020-resultatet kan ændre sig betydeligt i årets løb.Efter årets første kvartal vurderer DFDS dog, at EBITDA før særlige poster for 2020 sandsynligvis vil blive reduceret ned mod 2 milliarder kroner. Forventningen - der er behæftet med betydelig større usikkerhed end sædvanligt - bygger på en række forudsætninger, hvoraf vigtige elementer er udviklingen i fragtmængder og rejserestriktioners påvirkning af passagerruters drift og antal passagerer.Den nuværende suspension af passageraktiviteter indebærer en betydelig økonomisk påvirkning, der vil kunne udgøre op til omkring 60 procent af den potentielle nedgang i EBITDA i 2020 sammenlignet med 2019.Interesserede kan se DFDS’ delårsrapport for første kvartal 2020