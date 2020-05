Godset går bagud af traileren

Onsdag 6. maj 2020 kl: 11:56

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede og fuldt luftaffjedrede Kel-Berg/Knapen-trailer, der er leveret af Lastas i Hedensted, er bygget op over et selvbærende stålchassis, hvor kongeboltkonstruktion er udført i svær/stabil stålprofil med aluminiums-hjælperamme for den selvbærende konstruktion og for at opnå mindre egenvægt og større volumen.Kassen, som øverst er forsynet med rullepresenning, er opbygget med sider i 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiums-profiler, der er fuldsvejset indvendigt.Siderne er forsynet med en særlig overkantsprofil med løbeskinne for en aluminiumsskillevæg, der har en frigang over bunden på ca. 100 mm.Det gående gulv er et Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave med CF betjening.Bagdørene er også udført i alu-profiler. I bagenden er der også en stige med tre trin. I venstre side er der monteret en plastværktøjskasse.Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er hævbar, mens fjerde aksel er selvstyrende.Den nye Walking Floor-trailer, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.