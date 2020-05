Rednings-koncern mister sin ambulance- og branddirektør

Onsdag 6. maj 2020 kl: 11:10

Jakob Just-Bomholt.

Af: Redaktionen - Under Jakob Just-Bomholts ledelse har ambulanceforretningen gjort store fremskridt på vejen mod at blive en mere rentabel og strømlinet forretning i nøglemarkeder. Ambulance-teamet har klaret det nuværende udbrud af COVID-19 særdeles godt, og det siger meget om vores drift og ledelsesteam i ambulanceforretningen, siger Falck-koncernens administrerende direktør Jakob Riis og fortsætter:- Jeg har nydt at arbejde sammen med Jakob, som er topprofessionel og har en stor forretningsmæssig indsigt. Jeg ønsker ham held og lykke med at forfølge sit ønske om at blive CEO og ønsker ham alt det bedste med hans kommende udfordring.Jakob Just-Bomholt peger på, at han siden han kom til Falck for mere end tre år siden, har samarbejdet om at fokusere ambulance- og brandforretningen ved at øge konkurrenceevnen.- Samtidigt har vi bevaret den høje kunde- og patienttilfredshed. Denne rejse har til tider været udfordrende og begivenhedsrig, men den har også været givende og med meget ny viden. Jeg vil gerne takke alle mine kolleger i Falck for deres dedikation, og jeg ønsker Falck alt det bedste fremover, siger Jakob Just-Bomholt, hvis nye stilling endnu ikke er offentliggjort.