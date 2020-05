DSB fordeler pladsbilletterne bedre

Tirsdag 5. maj 2020 kl: 12:44

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen DSB oplyser, at pladsbilletterne fordeles, så kun halvdelen af pladserne i hver vogn kan reserveres. Det sikrer, at der altid er ledige pladser i hver vogn. DSB peger også på, at passagerne hele tiden frit har kunnet vælge at sætte sig på andre ledige pladser i vognen end den, de har fået plads til.Men fremover vil en systemændring i DSB’s reservationssystem fordele pladserne bedre i hele toget for at forebygge utrygge situationer.I forbindelse med systemændringen gentager DSB, at man som passager gerne må rykke over på en anden plads i samme vogn, man har fået plads til, hvis man føler, at afstanden til ens medpassagerer er for kort.På rejser med InterCity- og InterCityLyn-tog får man tildelt en specifik plads, men man må gerne rykke over på en anden plads i samme vogn, hvis man føler, at afstanden til ens medpassagerer er for kort.På rejser med regionaltog kan man sætte sig, hvor man vil og på den klasse, som ens billet er gyldig til, når blot man er opmærksom på at holde afstand til ens medpassagerer.