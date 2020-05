Lavprisflyselskab fra Ungarn vil åbne ny rute til og fra Billund

Tirsdag 5. maj 2020 kl: 12:17

Wizz Air holder to ruter åbne i krisen



Af: Redaktionen - Flyselskaberne nedruster, og tiden er generelt hård for os alle sammen. Derfor er det så fantastisk, at Wizz Air ser styrken i at udvide netværket med os og med Danmark. Vi er i hård konkurrence med alle europæiske lufthavne for at få del af det udbud af ruter, der er tilbage, siger Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.Foruden flyselskabet KLM’s daglige afgang fra Billund Lufthavn har Wizz Air været med til at holde flowet af passagerer gennem lufthavnen vedlige i corona-tiden. Selskabet flyver fortsat til og fra Bukarest og Iasi i Rumænien fire gange om ugen.Wizz Air forventer gradvist at genoptage sine øvrige ruter til og fra Billund fra midten af maj til starten af juni, men det afhænger af, hvor længe de danske myndigheder opretholder den nuværende rejsevejledning.Ruten mellem Billund til Lviv, der har afgang på onsdage og søndage, er planlagt til at åbne 1. juli 2020.