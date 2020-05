Den første solgte den anden

Mandag 4. maj 2020 kl: 15:34

Af: Redaktionen Den nye DAF, der er magen til den første, er leveret af samme forhandler - ESA Trucks - og samme sælger - Kim Heissel Lassen.- Normalt er jeg fan af Mercedes-Benz Actros, men da vi sidste gang skulle have ny bil, ville jeg lige tjekke markedet. Jeg forhørte mig lidt rundt omkring og fik anbefalet både DAF og Kim af en kollega i flyttebranchen, siger Søren Sigurdsson fra Inter Express.- Jeg havde en kort snak med Kim, som straks forstod vores behov. Han kom med et rigtig godt tilbud, så jeg slog til, og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Det hele kørte efter en snor - både bestilling, opbygning, levering og den efterfølgende drift. Da vi skulle have ny bil igen til levering her i foråret, var det bare at ringe til Kim og bestille én mere, og så var den faktisk ikke længere, tilføjer Søren Sigurdsson.Den nye DAF er en to-akslet XF 450-forvogn opbygget hos Fyns Karosseribyg A/S med galvaniseret skifteladsramme, folde-/slædelift fra Dhollandia NV og træktøj til påhængsvogn.Skifteladsrammen er udstyret med flere sæt containerlåse, så den både kan håndtere skiftelad på 7,82, 7,45 og 7,15 meter samt 20 fods containere. Det samme kan den to-akslede Krone-påhængsvogn, som den nye DAF skal trække rundt med. Påhængsvognen er desuden udrustet med justerbar trækstang, så fordelingen af skifteladene er fleksibel med max. 7,82 på forvognen og 7,45 meter på påhængsvognen - eller omvendt. Bilen er fuldt luftaffjedret af hensyn til afsætning og afhentning af skiftelad.- Vi udfører flytninger i både ind- og udland samt oversøisk og råder i alt over syv flyttebiler med påhængsvogne. 80 procent er firmaflytninger over landegrænserne, og vi kører overalt i Danmark og Europa - så længe der er asfalteret, som Søren Sigurdsson udtrykker det.Resten af verden dækker firmaet med flytninger i 20-fods og 40-fods containere. Ud over flytningerne beskæftiger Inter Express sig også med pakning samt kort- og langtidsopbevaring.Søren Sigurdsson ejer 70 procent af Inter Express og har titel af administrerende direktør, pakkechef, truckfører, altmuligmand og vaskedreng, så han kender alle detaljer i virksomheden. Derfor ved han også, at den første DAF har kørt de første 100.000 km uden at sætte et hjul forkert, er meget brændstoføkonomisk og driftsøkonomisk, og at den er populær blandt chaufførerne. Det er han sikker på, også kommer til at gælde for den nye, som hans søn Peter Sigurdsson bliver fast mand på.Inter Express’ nye DAF er udstyret med en MX11-motor på 450 hk, 12-trins TraXon gearkasse med fuldautomatisk gearskifte samt enkeltreduceret bagaksel med hurtig gearing til økonomisk motorvejskørsel. Førerhuset er DAF’s største Super Space Cab med standardudstyr suppleret med ekstra udstyr.Inter Express kører normalt fem-seks år med sine biler på de lange distancer og derefter en tilsvarende periode herhjemme. Det giver et samlet kilometertal på godt en million.