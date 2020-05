Den nyeste chauffør kom til Bette Gris for fire år siden

Mandag 4. maj 2020 kl: 11:43

Af: Redaktionen Med den nye to-akslede trækker, som Stiholt i Thisted har leveret, er virksomhende Bette Gris ApS oppe på syv lastbiler og lige så mange påhængskøretøjer. Egentlig vil Niels Jeppesen ned på seks vogntog, men lige i øjeblikket er der så travlt, at han har besluttet at beholde den trækker, som den nye skulle afløse, lidt endnu.Den ny to-aksledetrækker er endnu en Scania R 520 A4x2. Drivlinen består af en 16,4-liters V8-motor på 520 hk, der har et maksimalt drejningsmoment på 2.700 Nm, en 14-trins gearkasse med Opticruise-gearskift og integreret retarder samt enkeltreduceret bagtøj med 2,59:1 i udveksling.Førerhuset er et CR20H (H for Højt til loftet) med eksempelvis premium fører- og passagersæder med integreret ventilation og læderbetræk suppleret med ekstra plys fra Brande Autosadelmageri, stor infotainment-pakke med 4x20 W musikanlæg og integreret navigation, stor klimapakke med ekstra 6 kW kabinevarmer, Driver+-chaufførpakke, og LED-lyspakke med LED for- og baglygter.- Mine chauffører skal have det godt. Bortset fra en ”ny” chauffør, som ”kun” har været her i fire år, har mine chauffører kørt for mig imellem 14 og 22 år. De bliver altid taget med på råd, når vi skal have nyt materiel, for det er med til at holde på de gode chauffører, siger Niels Jeppesen og fortsætter:- Og jeg har rigtig gode chauffører.Niels Jeppesen har endnu en gang handlet med lastbilsælger Lars Pedersen hos Stiholt.- Jeg har kendt både Lars’ far og Lars fra gamle dage. Da Lars lige var startet som sælger hos Stiholt, ringede han og spurgte, om jeg ville købe en ny Scania af ham. Da jeg sagde ja tak, var han ved at falde ned af stolen af bare benovelse. Da han kom for at levere den, var han blevet lidt kæphøj og spurgte, om jeg da ikke ville købe en mere. Jeg tog ham på ordet, og der blev han også lidt mundlam, siger Niels Jeppesen.Siden da har de to haft et rigtig godt samarbejde. Det gælder også for Stiholt’s værksted i Thisted, som skal holde den nye R 520’er i form på en otte-årig serviceaftale inklusiv udvidet drivlinedækning.















© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.