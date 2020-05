Udenlandsk chauffør kørte slingrende i sit lastvognstog

Fredag 1. maj 2020 kl: 11:29

Af: Redaktionen En politipatrulje fik standset lastbilen på rastepladsen ved Antvorskov. Politifolkene kunne konstatere, at chaufføren - en 44-årig udenlandsk mand - lugtede af alkohol og talte snøvlende. En alkometer-test afslørede, at han havde en promille, der var højere end det tilladte. Han blev derfor anholdt og sigtet for spiritus- og narkokørsel.Chaufføren, der betalte et kontant beløb til dækning af sagsomkostningerne, blev løsladt klokken først på aftenen.