Nordjyske buspassagerer kan tage gas på CO2-udledningen

Torsdag 30. april 2020 kl: 13:57

Fakta om flåden, der kører under NT:

Flåden af busser er på 435 busser, mens flåden af tog er på 21 tog. Der til kommer omkring 800 personvogne, der varetager flextrafikken

Togene hos Nordjyske Jernbaner transporterer over 2,7 millioner passagerer årligt, busserne har over 30 millioner påstigere, mens flextrafikken har 1,6 millioner årlige brugere

Af: Redaktionen I NT’s forretningsplan har den grønne dagsorden en helt central rolle. Over de kommende år arbejder NT på at omstille busser, tog og flexbiler til mere miljøvenlige drivmidler. Ambitionen i den grønne strategi er, at alle større buslinjer skal være omstillet til mere miljøvenlige drivmidler inden udgangen af 2025. I forbindelse med det seneste større udbud af buskørsel blev ruterne 55, 56, 118, 200, 208 og 209 udbudt som biogasbusser. Busserne kommer til at køre på certificeret biogas og vil derfor være helt fossilfrie.Der indsættes busser på biogas både nord og syd for Limfjorden. Ruterne er finansieret af henholdsvis Region Nordjylland og kommunerne Aalborg, Rebild, Jammerbugt, Hjørring og Brønderslev.Hos Arriva i Aalborg, der skal køre de seks ruter, glæder man sig til at tage de nye busser i brug.- Biogasbusserne er fabriksnye, og det i sig selv er altid en fornøjelse for chaufføren. Busserne er udstyret med den allernyeste teknologi, og så har de aircondition, hvilket helt sikkert vil glæde vores kunder. Vi oplever også, at busserne er noget mere lydsvage end den traditionelle dieselbus. Så alt i alt er køreglæden stor i de nye busser, siger Claus Børsting, der er driftschef for Arriva i Aalborg.Design og indretning af busserne er udviklet af kunderneI foråret 2019 satte NT i gang i et større arbejde omkring indretning og bemaling af fremtidens nordjyske busser. I begge tilfælde spillede input og forslag fra kunderne en afgørende rolle.I forhold til bemalingen af NT’s by- og regionalbusser blev der gennemført en større analyse af, hvordan kunderne i Nordjylland orienterer sig i den kollektive trafik. Konklusionen på analysen var helt klar. Hvis det skal være lettere og mere enkelt for kunderne at benytte den kollektive trafik, så er der behov for en langt mere ensartet. De kommende fem år er alle nordjyske busser i udbud, og den nye ensartede bemaling vil blive introduceret i takt med at busserne udbydes. De første busser med den nye bemaling kørte på gaden i 2019 og med de 16 nye biogasbusser, vil man i Nordjylland kunne møde endnu flere busser, der er malet i de nye farver, som er inspireret af den nordjyske natur, kysten og det særlige lys, der findes i den nordligste del af Danmark.Udover bemalingen har kunderne også spillet en afgørende rolle for indretningen af de nye busser. Indretningen blev blandt andet skabt i et virtuelt univers, hvor kunderne havde mulighed for at se og kommentere de forskellige indretninger. De nye busser har derfor et større flexareal til eksempelvis cykler og barnevogne,end tidligere, niveaufri adgang samt et større antal muligheder for USB-opladning i bussen.- Med de 16 nye biogasbusser har vi samlet set 145 busser kørende på gaden med vores nye nordjyske bemaling. I juni 2020 har vi igen et større udbud, hvilket betyder, at vi med udgangen af 2021 har 220 busser i det nye design på gaden. Så kunderne har mere at glæde sig til de kommende år, og det er jo positivt i den her tid, hvor Corona fylder meget også i den kollektive trafik, siger Mette Henriksen, der er chef for kunder og salg i NT.Hun peger på, at kørslen hos NT er normaliseret igen efter at have været reduceret i det meste af april som følge af corona-situationen. Kapaciteten i busser og tog er dog begrænset, da NT bestræber sig på at holde dem halvt fyldte. Hun fremhæver også, at man trygt kan benytte den kollektive trafik hvis man tager visse forholdsregler. Kunderne skal stadig benytte midterdøren, ind- og udstigning er efter princippet ”Først ud, så ind”, undgå kontant betaling og holde en god afstand til hinanden.Hos NT peger man på, at den kollektive trafik skal opretholde det høje serviceniveau både under de nuværende betingelser og når tingenes tilstand er normaliseret. For den kollektive trafik er en vigtig del af den grønne klimadagsorden og afgørende for miljøet og den trængselsproblematik, som fylder meget hos alle danskere.