Nordjysk flyselskab er klar til ruteflyvning til og fra Aalborg

Onsdag 29. april 2020 kl: 10:33

Af: Redaktionen - Vi har fokuseret på charterdestinationerne, men er klar til igen at gå ind på rutemarkedet. Disse ruter er et meget naturligt skridt, når vi er baseret i Aalborg. Vi har udviklet os sikkert gennem denne sæson. Den positive udvikling og efterspørgslen gør at vi nu er klar til at tage del i rutemarkedet, siger direktør Thomas Hugo Møller, Great Dane Airlines, der flyver med moderne jetfly med god benplads, bredere sæder og dansktalende personale.Thomas Hugo Møller peger på, at selskabet i den kommende tid vil have fokus på at mindske smitterisici.- Vi glæder os til igen at kunne byde vores gæster velkommen ombord på ruteflyvning med Great Dane Airlines, siger Thomas Hugo Møller.