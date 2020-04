Fynsk havn præsenterer 2019-overskud på 28,2 millioner kroner

Onsdag 29. april 2020 kl: 10:00

Af: Redaktionen Hoved- og nøgletal for Lindø port of Odense A/S.Overskuddet i havnen, der arealmæssigt er Danmarks største havn målt på areal, er vokset fra 10,2 millioner kroner i 2018 til 28,2 millioner kroner i 2019. Det positive resultat er vokset, selvom nettoomsætning og andre driftsindtægter i samme periode fald svagt fra 156,3 millioner kroner til 154 millioner kroner.





Carsten Aa, der er administrerende direktør i Lindø port of Odense A/S, ser resultatet som tilfredsstillende i et år, hvor koncernen har haft stort fokus på udviklingen og cementeringen af positionen som en af verdens største havneaktører i omstillingen til en mere bæredygtig fremtid





Han peger på, at fremgangen og årets resultat blandt andet er påvirket af et positivt resultat af finansielle poster på 8,3 millioner kroner. Samtidig er omsætningen fra såvel udlejningsforretningen som logistikafdelingen betydeligt bedre end forventet.





- Vi kan se tilbage på et tilfredsstillende år, hvor vi har konsolideret vores forretning og fortsat den sunde udvikling i en koncern med stor spredning i aktiviteter over flere brancher. Vi glæder os især over, at vi har kunnet indgå flere og betydelige langvarige lejekontrakter med nøglekunder, og vi ser vækst i vores logistikopgaver, siger Carsten Aa.







Havnen oplevede i 2019 , at antallet af skibsanløb faldet, og godsmængden blev reduceret med omkring 20 procent sammenlignet med 2018. Det skyldes i udpræget grad, at Fjernvarme Fyn fra 2019 begyndte udfasningen af fossile brændstoffer. Udviklingen var forventelig og understreger ifølge Carsten Aa, at koncernens strategiske satsning på offshorevindbranchen og grøn omstilling er helt rigtig.





- Det understreger, at vi arbejder efter den helt rigtige strategi. Vi har løbende investeret i at kunne facilitere den helt tunge industri, særligt i offshoreindustrien, og her har vi i 2019 taget væsentlige skridt, siger Carsten Aa.













- Med vores tiltag og investeringer forbedrer vi løbende både vores logistik og kapacitet, hvilket også vil tilføre værdi til både industrikunder og kunder indenfor den maritime industri. Vi råder nu over hele værdikæden for tilblivelse af kæmpehavvindmøller fra testfase til produktion og levering. Det er helt unikt og et væsentligt element i vores fremtid som koncern og lokal vækstmotor og arbejdsplads her på Fyn, siger Carsten Aa.





Den globale situation som følger af corona-situationen betyder imidlertid også, at koncernen på nuværende tidspunkt i 2020 er negativt påvirket på omsætningen. Og med usikkerheden om tidsperspektivet for en stabilisering er forventningen til 2020, at årets resultat også påvirkes negativt.





- I en svær tid for rigtig mange brancher mærker vi naturligvis også det faldende aktivitetsniveau. Men vi glæder os over, at vi er solidt rustet til fremtiden og er en velkonsolideret havn, siger Carsten Aa.





Om Lindø port of Odense A/S:

Lindø port of Odense A/S er arealmæssigt Danmarks største havn

Lindø port of Odense A/S tilbyder logistikløsninger og faciliteter, der sikrer optimale rammer for produktion, lagring og udskibning af store komponenter inden for både bæredygtig havvindmølleproduktion og offshore installationer, maritim værftsindustri samt tung produktion

Lindø port of Odense A/S dækker i alt 6,8 millioner kvadratmeter industri- og havneområde fordelt mellem Terminal City i Odense samt Terminal Nord og Syd på Lindø

Lindø port of Odense A/S tilbyder en lang række ydelser, som strækker sig fra traditionel havneforretning til udlejning af bygninger og arealer, kraner og mandskab, lastning/losning af skibe samt løfte- og transportopgaver med videre

