Færgerederi transporterede færre

Onsdag 29. april 2020 kl: 09:36

Af: Redaktionen

Scandlines’ omsætning blev på 475 millioner euro i 2019 mod 477 millioner euro i 2018 som følge af afdæmpet økonomisk udvikling i Sverige og Tyskland, der medførte et moderat fald i trafiktallene og relativt stabil BorderShop-aktivitet.





Omsætningen fra de to færgeruter udgjorde uændret 352 millioner euro. trods moderat lavere trafiktal på tværs af segmenter i kølvandet på flere års vækst i fragtforretningen i særdeleshed. BorderShop-omsætningen var marginalt lavere og udgjorde 124 millioner euro i 2019 mod 125 millioner euro, da fritidstrafikken var moderat lavere, og færre svenskere besøgte koncernens BorderShops som følge af den svage svenske valuta.





Koncernens lønsomhed var stabil i 2019, hvor Scandlines skabte et driftsresultat før afskrivninger og særlige poster (recurring EBITDA) på 188 millioner euro i 2019 mod 191 millioner euro i 2018 svarende til en uændret overskudsgrad (recurring EBITDA-margin) på 40 procent.





Det solide lønsomhedsniveau blev primært opnået gennem omkostningsstyringstiltag, der opvejede effekten af den lavere trafikvolumen. Scandlines ser fortsat potentiale for forbedring i de kommende år, hvor indsatsen for at optimere og udvikle forretningen fortsætter.





- Vi fortsatte med at styrke og udvikle vores forretning, så vi kunne skabe stabil indtjening i 2019 og understrege Scandlines’ bæredygtige fremtidsudsigter som en særdeles konkurrencedygtig, pålidelig og stadig grønnere del af europæisk infrastruktur. Vi har i mange år betragtet grønne investeringer og tiltag som en integreret del af vores strategi og en klar forudsætning for at sikre langsigtet konkurrencekraft i vores marked. Indsættelsen af vores grønne hybridfærger på Gedser-Rostock-ruten og deres succes har understreget denne pointe, og vi fortsatte ad den kurs i 2019 ved at installere nye thrustere på M/V Schleswig-Holstein på Rødby-Puttgarden-ruten og forberede installation af et specialfremstillet 30 meter højt rotorsejl på M/V Copenhagen, siger CEO Søren Poulsgaard Jensen.





Scandlines’ forretning og omgivelser vil nyde godt af de grønne investeringer, og indsatsen fortsætter i 2020 med henblik på at gøre Rødby-Puttgarden-ruten til en emissionsfri overfart inden for en overskuelig fremtid og sikre en stærk drift og konkurrenceevne.





- Vores forretning var relativt stabil i de første måneder af 2020, men udbruddet af COVID-19 på tværs af Europa og de efterfølgende rejserestriktioner medfører en høj grad af usikkerhed og meget begrænset sigtbarhed for resten af året. Mens den private passagertrafik og BorderShop-aktiviteterne ventes at blive alvorligt påvirket af situationen, har vi opretholdt driften for at betjene vores fragtkunder og sikre kritiske leverancer af dagligvarer, medicin og andre fornødenheder. Vi tager alle nødvendige forholdsregler for at beskytte vores medarbejdere og kunder, mens vi fortsætter med at udfylde vores formål som en vital del af den infrastruktur, der forbinder det europæiske fastland og Skandinavien i en vanskelig periode, siger Søren Poulsgaard Jensen.





Corona-situationen forventes at få en markant negativ effekt på trafiktallene og årets økonomiske resultater. Scandlines arbejder målrettet med at afbøde effekten af disse negative eksterne forhold gennem omkostningsstyring og effektivitetsforbedringer, men som følge af den høje grad af usikkerhed og den lave sigtbarhed er ledelsen ikke i stand til at udtrykke præcise finansielle forventninger for 2020.









Scandlines resultat 2019 sammenholdt med 2018





Millioner euro 2019 2018 Omsætning 475 477 Driftsresultat før afskrivninger og særlige poster (EBITDA, recurring) 188 191 Afskrivninger og amortiseringer -39 -38 Overskud før renter og skat (EBIT) 142 148 Finansielle poster -22 -20 Resultat før skat 121 128 Årets resultat 115 125





Aktiver i alt 1256 1277 Investeringer (kapitaludgifter) 22 13 Rentebærende gæld 978 768





Gennemsnitligt antal medarbejdere 1533 1534

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.