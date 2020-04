Vi bakker fuldt op om, at vi skal have kontrol over corona-smitten

TRANSPORTORGANISATION EFTER OPFORDRING:

Onsdag 29. april 2020 kl: 09:18



Hvad er ITD's kommentar - og hvad er ITD's råd til transportvirksomheder, der har medarbejdere, som krydser grænserne - og som måske opholder sig på overnatningssteder, som transportvirksomheder har indrettet særligt til chauffører, der bor i udlandet, men opholder sig i Danmark i forbindelse med deres arbejde, og hvor de skal holde deres ugehvil.



I ITD kender vi ikke til baggrunden for initiativet, og vi har ikke kendskab til aktuelle problemer, men vi bakker selvfølgelig fuldt op om, at vi skal have kontrol over COVID-19 smitten. Vi vil fortsat løbende orientere vores medlemmer om nye tiltag og initiativer, og jeg er fuldt ud overbevist om, at de fortsat til gøre alt hvad de kan for at begrænse smitterisikoen i deres virksomheder.



Både ITD og ITD’s medlemmer har i lang tid haft fokus på tiltag for at begrænse risiko for smitte med COVID-19, og det gælder naturligvis både for den nationale og den grænseoverskridende transport. I denne forbindelse har ITD blandt andet i samarbejde med de andre organisationer på transportområdet udarbejdet retningslinjer for at begrænse smitte på læsse- og lossesteder.



Vi oplever at vores medlemmer tager et stort ansvar for at begrænse smitten, samtidig med at forsyningskæden opretholdes, som regeringen også har ønsket det.



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Vores spørgsmål lød:Hvortil ITD’s administrerende direktør Carina Christensen svarer:Læs om S-Regeringens opfordring fredag 24. april her: