S-REGERINGEN TIL ALLE BRANCHER:

Fredag 24. april 2020 kl: 13:41

Regeringen sætter ind med syv initiativer:

Af: Redaktionen Danmark har fået mere kontrol over corona-smitten, og myndighederne er gået i gang med at sætte samfundet igang igen. Men det er afgørende, at der ikke kommer nye smittekilder ind fra udlandet, så smitten blusser op igen og ændrer på den positive udvikling.For at dæmme op for smitte fra udlandet og for at sikre, at medarbejderne på de danske arbejdspladser kan føle sig trygge, når de udfører deres arbejde, har S-Regeringen fredag præsenteret syv initiativer, der skal mindske risikoen for smitte udefra.- Vi pålægger nu alle arbejdsgivere at få styr på arbejdsmiljøet og undgå corona-smitte udefra. Alle arbejdsgivere har et ansvar. Regeringen vil følge situationen tæt, og hvis der for eksempel viser sig et behov for at tvinge karantæne igennem via lovgivning, vil regeringen tage en ny drøftelse med partierne, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og fortsætter:- Ingen skal gå utrygge på arbejde. Derfor har det også været vigtigt for mig, at vi tager nogle initiativer, som sætter fokus på denne del af arbejdsmiljøet. Vi hjælper gerne til fra politisk hold, men det er i sidste ende virksomhederne, der er ansvarlige for, at arbejdsmiljøet er i orden.Han peger på, at der er mange sider i problemstillingen at tage hensyn til.- Situationen udvikler sig jo hele tiden både herhjemme og i udlandet. Der skal findes brugbare løsninger i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter, som kender forholdene på de enkelte arbejdspladser, siger han og fortsætter:- Det er selvfølgelig altid vigtigst, at arbejdet foregår på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, og det må der ikke herske tvivl om. Samtidig er vi i gang med en proces, hvor vi gradvist genåbner Danmark og skal have sat gang i økonomien igen. De to ting kan og skal gå hånd i hånd, og det er det, regeringen understreger i dag.1. Det er virksomhedernes ansvar, at der er styr på arbejdsmiljøet, og der er taget de nødvendige foranstaltninger i relation til corona-situationen. Derfor sætter S-Regeringen i gang i et branchesamarbejde, hvor arbejdsmarkedets parter i samarbejde med S-Regeringen kan finde branchespecifikke løsninger. Det gælder eksempelvis fødevarebranchen, der beskæftiger en stor del vandrende arbejdstagere.2. Mere kontrol kan sende flere i selvisolation. Epidemiloven giver mulighed for, når øvrige muligheder er udtømte, at give påbud om selvisolation, hvis en specifik person har været i et område med udbredt smitte før indrejsen. Arbejdstilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og om nødvendigt politiet vil være opmærksomme på at anvende reglerne, så denne mulighed udnyttes til fulde.3. Så snart det er praktisk/teknisk muligt, sættes en offensiv teststrategi - eksempelvis ved grænserne - i gang. Den testkapacitet, der vil være til rådighed til testning af vandrende arbejdstagere, prioriteres i første omgang til sundhedsfagligt personale bosat i udlandet, der arbejder i Danmark, så man undgår, at der overføres smitte til særligt sårbare grupper på eksempelvis plejehjem.4. Arbejdstilsynet sætter gang i et målrettet tilsyn mod corona-smitte ude på arbejdspladserne. Her vejledes de mest relevante brancher, herunder særligt byggeriet. Arbejdstilsynet skrider ind med påbud, når det er nødvendigt.5. Der nedsættes en hurtigt arbejdende taskforce med deltagelse af arbejdsmarkedets parter med fokus på corona-smitte og med særligt fokus på brancher med vandrende arbejdskraft og eventuel deres boligforhold. Denne skal meget hurtigt komme med anbefalinger til styrkelse af sikkerhed og hindring af smitte i de konkrete brancher. Styrelsen for Patientsikkerhed bakker op om, at der udarbejdes vejledninger om håndtering af smitte udefra målrettet vandrende arbejdstagere i regi af en sådan taskforce.6. S-Regeringen følger smittesituationen i pendler-regionerne tæt og er klar til at skride hurtigt ind, hvis den udvikler sig i negativ retning.7. Hvis ikke brancherne får styr på arbejdsmiljø og smittefare udefra, er S-Regeringen klar til at lovgive, så der iværksættes et krav om 14-dages selvisolation for alle indrejsende uanset nationalitet.