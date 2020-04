Skandinavisk flyselskab varlser fyrring af 5.000 medarbejdere

Tirsdag 28. april 2020 kl: 15:02

Af: Redaktionen SAS konstaterer, at corona-virussen har fjernet stort set hele efterspørgslen efter flyrejser og dermed det kommercielle grundlag for flyselskaber over hele verden.









I øjeblikket flyver SAS kun i et begrænset indenrigsnetværk i Norge, Sverige og Danmark.









På grund af de aktuelle restriktioner forventer SAS kun en begrænset aktivitet i sommersæsonen, der ellers er vigtig for flyselskaberne.









Medarbejdere hos SAS har i gennemsnit et opsigelsesvarsel på seks måneder. Det betyder, at selskabet må fyre medarbejdere på nuværende tidspunkt, hvis medarbejderstaben skal passe til efterspørgslen om et halvt års tid.









Det betyder også, at SAS kan skalere op tidligere ved at trække fyringer tilbage, hvis efterspørgslen skulle stige.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.