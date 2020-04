Transportorganisation hilser it-opdatering hos politiet velkommen

KONTROL AF VEJBENYTTELSESAFGIFT:

Tirsdag 28. april 2020 kl: 13:45

Af: Redaktionen - Der skal være fair konkurrence, og det skal ikke kunne betale sig at snyde. Manglende betaling af vejbenyttelsesafgift skal sanktioneres konsekvent, lyder det fra ITD.- Det er rigtigt positivt, at politiet nu har fået bedre værktøjer i jagten på de virksomheder, der ikke betaler vejbenyttelsesafgifter, hvilket tilsyneladende sker i stigende omfang. Det er helt uacceptabel og unfair konkurrence, og vi mener i ITD, at sådanne overtrædelser skal sanktioneres hurtigt og konsekvent, og bøderne skal kunne mærkes. Det skal ikke kunne betale sig at snyde med vejbenyttelsesafgiften, siger politisk chefkonsulent i ITD, Mads Røddik Christensen.Politiets opdaterede IT-system blev taget i brug i begyndelsen af marts, og i ITD hæfter man sig ved, at det er ny teknologi, der har hjulpet politiets tungvognscentre i deres kontrol.



- Vi glæder os over de positive resultater af politiets brug af nye digitale løsninger, og vi vil klart opfordre til, at man også i Danmark generelt bliver ved med at forfølge nye innovative teknologiske løsninger for at sikre en effektiv og konsekvent kontrolindsats, siger Mads Røddik Christensen.





