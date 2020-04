Syv lastbiler kørte uden at have betalt vejafgift

Mandag 27. april 2020 kl: 13:29

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Coronavirus eller ej - Politiets Tungvognscenter Nord gennemfører fortsat sine kontroller af tunge køretøjer i henholdsvis Nordjyllands, Midt- og Vestjyllands og Østjyllands politikredse.Søndag 26. april mellem klokken 13.00 og 21.00 havde centerets betjente fokus på Østjylland for at gennemføre kontrol på rastepladserne Pedersminde og Blankhøj på E45 vest for Aarhus, og Gudenå Øst på E45 ved Randers. Politiet fandt under kontrollen ulovlige forhold ved otte lastvognstog.- Vi kunne konstatere, at der for syv af lastbilerne ikke var betalt vejbenyttelsesafgift. Én lastbil holdt parkeret i nødsporet. To chauffører blev sigtet for at bryde køre-/hviletidsreglerne, da vi vurderede, at de var i færd med at afholde regulært ugehvil i køretøjerne. Og én blev desuden sigtet for manglende tilladelse til godskørsel for fremmed regning, siger politikommissær Claus Kjær-Pedersen, der leder Tungvognscenter Nord.I alt resulterede kontrollen i et samlet bødekrav på 123.000 kroner fordelt på otte lastbiler.Politiet monterede hjullås på to af køretøjerne, da vognmændene ikke kunne stille sikkerhed for bødernes betaling.