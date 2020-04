Transportordfører efterlyser tiltag med brintelektriske tog

Torsdag 23. april 2020 kl: 12:34

Af: Redaktionen - Det er jo vigtigt, at vi får sat fart i den grønne omstilling - også af jernbanen. Og nu er der gået næsten syv måneder siden de to ministre mødtes. Så det må være passende at spørge, om der sker noget, eller der blot var tale om fine ord, siger Henning Hyllested.





Han mener, at det er en rigtig god idé at indsætte brintelektriske tog på strækningen mellem Esbjerg og Niebüll.









- Strækningen bliver ikke elektrificeret, så enten skal man indsætte batterielektriske eller brintelektriske tog. Jeg tror meget på, at brint har en stor fremtid for sig i den tunge transport - herunder togtrafikken. Rækkevidden er simpelthen større med brint end med batterier, siger han.







Henning Hyllested fremfører, at man i Schleswig-Holstein er langt fremme med den grønne omstilling af delstatens jernbanetrafik, hvor eksempelvis 55 batteri-elektriske tog fra 2022 vil køre på en række regionale strækninger. Samtidig har de bebudet forsøg med brintelektriske tog. Herhjemme vil transportministeren lave forsøg med batteritog i Nordsjælland og på VLTJ/Lemvig-banen i det nordvestlige Jylland.









- Så nu synes jeg, at det er på tide at tage de to ministre på ordet. Deres positive udsagn fra mødet ”Vi behøver den slags projekter” og ”Vi kan lære meget af hinanden” og ”Vi må i nærmeste fremtid prøve af, om vi ikke muligvis kan køre med brinttog mellem Esbjerg og Niebüll” må omsættes i handling, siger Henning Hyllested og fortsætter:







- Jeg bemærker mig i øvrigt, at hr. Buchholz forudsætter, at hastigheden sættes i vejret på strækningen. Det ligger vældigt godt i tråd med, at vi i Togfonden faktisk opererer med at hæve hastigheden fra de nuværende 100 km/t.







Spørgsmålet fra Henning Hyllested til transportministeren lyder:





”Ministeren bedes oplyse hvad han - i forlængelse af mødet med Slesvig-Holstens transportminister 28. oktober 2019 - har foretaget sig i forhold til at indsætte brinttog på strækningen Esbjerg-Niebüll, og hvad status på arbejdet er”.



