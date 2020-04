Fjernbusselskab retter ind efter nye regler

Onsdag 22. april 2020 kl: 11:56

Af: Jesper Christensen Fredag i sidste uge kunne JyllandsPosten og TV2 berettet om passagerer i FlixBusser, der følte sig overraskede og utrygge over, at busserne blev fyldt op eller næsten fyldt. Ifølge TV2 forklarede FlixBus, at selskabet var nødt til at tage hensyn til selskabets og busoperatørernes økonomi.Tirsdag 21. april lyder det fra fra FlicBus, at:“Sikkerhed og velvære for vores passagerer er vores primære bekymring i disse uforudsigelige tider. FlixBus indarbejder derfor hurtigt de nye regler fra Sundheds- og Ældreministeriet om det maksimalt tilladte antal reserverede pladser i fjernbusserne”FlixBus fremfører videre, at corona-situationen har påvirket driften af fjernbusserne markant, da rejsemønsteret blandt passagererne har ændret sig, da passagerne har fulgt myndighedernes opfordring til at begrænse deres rejseaktivitet mest muligt.FlixBus har gennem de seneste uger oplevet et fald i antal passagerer, så den gennemsnitslige belægningsgrand ligger på 30 procent.Derfor kom et stigende passagertal i påsken ifølge FlixBus som en overraskelse.- Uheldigvis reserverede mange passagerer plads i sidste minut, hvilket betød, at vi på nogle afgange havde flere passagerer end forventet. Vi må indrømme, at det overraskede os, og at vi desværre ikke havde tid nok til at indsætte ekstra busser, lyder det fra Jelena Jovanovic, der er PR Manager Nordics hos FlixBus.- Vi beklager dybt over for de passagerer, der har følt sig utrygge, siger hun videre.Hun fremhæver videre, at FlixBus i samarbejde med organisationen Dansk PersonTransport har indført en række tiltag, der skal være med ti at dæmme op for spredning af corona-virus - eksempelvis hyppigere rengøring, ind- og udstigning af bagdøre, blokering af de to forreste sæderækker bag chaufføren, opfordring ti passagerne om at holde afstand i eventuelle køer og om bord på busserne. For at sikre god afstand mellem chauffører og passagerer, skal passagerne også selv håndtere deres bagage, mens chaufførerne ikke kontrollerer fysiske billetter, men tjekker passagernes navne på afstand.I forbindelse med de nye regler om maksimalt 50 procents belægning i busserne oplyser FlixBus, at selskabet har foretaget en række ændringer i sit bookingsystem for at kunne leve op til de nye regler.- Vi fortsætter aktivt med en positiv dialog med de relevante myndigheder for at sikre løbende sikkerhed ombord på vores busser. Vores mål er at sikre den bedst mulige sikkerhed og velvære for vores passagerer samt at gøre vores bedste for at hjælpe med den løbende gradvise åbning af dansk økonomi på en sikker og kontrolleret måde, lyder der fra Jelena Jovanovic.