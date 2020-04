Den tre-akslede DAF’er derudad

Fredag 17. april 2020 kl: 12:12

Af: Redaktionen - Det er bare en fin lastbil, og når prisen også er konkurrencedygtig, er der jo ikke noget at være i tvivl om, siger Lars Linnet, der for nyligt fik den nye DAF leveret.Han har handlet med ESA Trucks lastbilsælger Kim Lassen, som også får nogle pæne ord med på vejen.- Kim yder en rigtig god service. Han ved, hvad han taler om, og han følger op på tingene. Sådan skal det være, siger vognmanden fra Øster Løgum.Lars Linnet er selvkørende vognmand og har kun den bil, han selv er kaptajn på, så han er afhængig af, at den kører hver dag. Derfor har han investeret i en komplet servicekontrakt over seks år på bilen. Den giver ham mulighed for frit at vælge mellem ESA’s værksteder i Kolding og Padborg efter, hvad der passer bedst til hans kørsel.Lars Linnet kører for det meste med en fire-akslet walking floor-trailer læsset med eksempelvis korn- og foderstoffer, kalk, træpiller og lidt pallegods. Han kører over hele Danmark og endda helt til Sjælland, som han udtrykker det. Vogntoget er som regel læsset op til de maksimalt tilladte 56 ton vogntogsvægt, og det klarer 530’eren uden problemer.- Den kører bare godt, fastslår vognmanden og fortsætter:- Jeg har valgt at få bilen leveret med Space Cab-førerhus. Det er lidt lavere end Super Space Cab’en, men det er alligevel meget rummeligt og komfortabelt og rigeligt stort til de to-tre overnatninger, jeg har i bilen om ugen. Nogle steder skal jeg ind under siloer for at læsse og ind i nogle lader for at losse, og der er ikke fire meters frihøjde alle steder. Derfor har jeg også reduceret højden på walking floor-traileren til 3,8 meter.Det er også praktiske hensyn, der gjorde, at Lars Linnet fik XF'eren leveret med højglanspolerede alu-fælge.







- De sparer egenvægt, de er nemme at holde rene, og så sparer jeg nok også en omgang maling i løbet af de planlagte seks års ejerskab i forhold til at have valgt stålfælge, siger vognmanden.





Bilen er opbygget med hydraulikanlæg, sideskørter, galge og komplet alu-dørk hos MJ’s Lastvognsopbyg & Service i Bylderup Bov. Indvendigt er den knappolstret hos FIX Autopolstring i Hedensted og er klargjort til levering på ESA Trucks’ værksted i Kolding.











