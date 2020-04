Linktrailerne kan danne Danmarks længste modul-vogntog

Torsdag 16. april 2020 kl: 11:07

Af: Redaktionen De seks trailere er alle gardin-trailere fra Kel-Berg og bygget op over letvægts chassis’er med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger - og med cyklistværn i begge sider.Gardinopbygningerne har skydetag med hvid presenningsdug, sidestolper med bræddeholdere, fragtmandsblå gardinsider og TÜV-godkendte bunde til 7.000 kg til linktrailerne og til 9.000 kg til den tre-akslede gardintrailer.Trailerne har to bagdøre med to lukkestængerTrailerne, der er XL-godkendte, har tromlebremser og er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.