Det lette marked er gået tilbage med godt en fjerdedel

Onsdag 15. april 2020 kl: 12:40

Af: Jesper Christensen Som det fremgår af nedenstående tabel er der tale om både opture og nedture. MAN er eksempelvis gået frem med 85,7 procent ved at have fået nyregistreret 39 lastbiler i segmentet i årets første kvartal. I samme kvartal sidste år fik MAN nyregistreret 21. Forskydningerne betyder, at MAN kører fra en fjerdeplads i første kvartal sidste år til en første plads i år.









marts 2020 marts 2019 2019-2020 Mærke Antal Andel Antal Andel Ændring MAN 39 37,86 % 21 15,00 % 85,7 % Iveco 25 24,27 % 36 25,71 % -30,6 % Mercedes-Benz 19 18,45 % 36 25,71 % -47,2 % Volkswagen 6 5,83 % 6 4,29 % 0,0 % Renault Trucks 4 3,88 % 1 0,71 % 300,0 % Volvo Trucks 4 3,88 % 32 22,86 % -87,5 % Fuso 3 2,91 % 2 1,43 % 50,0 % Bucher 1 0,97 % - -

DAF 1 0,97 % 3 2,14 % -66,7 % Ukendt 1 0,97 % - -

Ravo - - 3 2,14 %

I alt 103

140

-26,4 %

(Kilde og tabel: De Danske Bilimportører)

