Amerikansk lastbilproducent holder produktionen i ro til næste uge

Onsdag 15. april 2020 kl: 11:38

Af: Redaktionen Paccar-koncernen oplyser, at situationen bliver fulgt løbende. Ud over corona-situationen er beslutningen om at indstille produktionen midlertidigt også påvirket af en faldende efterspørgsel efter lastbiler og udsigten til en svagere verdens-økonomi.





Paccar fremhæver, at det er produktionen af nye produkter, der er midlertidigt indstillet, mens eftermarkedet fortsat betjenes.















