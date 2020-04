Nordjyske busser og tog kører frem efter til den normale plan

Onsdag 8. april 2020 kl: 13:31

Fortsat ingen kontant betaling i busser - indstigningen sker fortsat ad midterdørerne

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Det betyder, at de køreplaner, der var gældende før 20. marts, igen vil være gældende. Der vil dog ikke være fuld drift i hele Nordjylland på lokal- og skoleruter. Derfor opfordrer NT kunderne til at holde sig orienteret på www.nordjyllandstrafikselskab.dk.Selvom dagligdagen begynder at vende tilbage, skal NT fortsat gøre alt for i fællesskab med busoperatører, chauffører og passagerer at minimere risikoen for spredning af virussen. Derfor vil man fortsat se en lang række tiltag, der har til formål at minimere smitterisikoen. Blandt andet vil det fortsat ikke være muligt at betale med kontanter, indstigningen vil ske ad midter- eller bagdør, og passagerne opfordres fortsat til at vise hensyn og til at holde god afstand.- Det har været positivt at se, hvor gode kunderne har været til at vise hensyn, holde afstand og til at rette sig efter vores henvisninger, og det, håber vi fortsat, vil være tilfældet, når antallet af kunder langsomt kommer tilbage i større stil. Vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores kunder og chauffører i den her tid, og derfor opfordrer vi til, at busserne aldrig er mere end halvfyldte for at sikre, at kunderne kan holde den anbefalede afstand. Desuden opfordrer vi også vores kunder til at vise hensyn til hinanden ved ind- og udstigning af bussen, ved at lade kunder komme ud, inden man selv stiger på, siger Mette Henriksen, der er chef for Kunder & Salg hos NT.Konkret betyder det, at der i ugen efter påske vil være NT personale tilstede på strategiske steder i Aalborg for at hjælpe og guide kunder. Derudover vil NT løbende følge antallet af kunder for at sikre, at kapaciteten er tilstrækkelig.- Vi vil tilstræbe, at kapaciteten er tilstrækkelig, men vi kan ikke udelukke, at der kan være enkelte eksempler på, at busserne bliver så fyldte, at de er nødt til at køre forbi kunder, der venter ved et stoppested. Der vil busserne, som det altid har været tilfældet, skilte med, at bussen er fyldt. Vi er naturligvis kede af, at vi kan komme i den situation, at vi kan blive nødt til at afvise kunder, men vi håber, at der er forståelse for den specielle situation, vi er i, og vores ønske om at passe på kunder såvel som chauffører, siger Mette Henriksen.For flextrafikkens vedkommende (handicapkørsel, flextur og plustur) er der fortsat mulighed for at bestille ture enten online eller ved telefonisk henvendelse, men der vil fortsat være et midlertidigt stop for kontantbetaling i bilerne. Ligeledes vil vi fortsat minimere samkørsel, for at undgå unødig smitterisiko.NT’s kundecenter i Kennedy Arkaden i Aalborg lukkes også op fra tirsdag 14. april - dog med reducerede åbningstider fra 9-17 og kun i hverdagene og med samme forholdsregler, som efterhånden er kendt fra dagligvarebutikkerne. Som i bus og flextrafikken vil der i kundecenteret også være et midlertidigt stop for kontanter.