Persontransportorganisation kommer med plan til genopretning af turistbusbranchen

Onsdag 8. april 2020 kl: 12:27

Forlæng lønkompensationen

At modellen for lønkompensation forlænges for turistbusvirksomheder indtil april 2021

At modellen for lønkompensation gøres mere fleksibel, så medarbejdere, der kan komme tilbage på deltid, kan gøre brug af ordningen

Udvidelse af og forlængelse af kompensationen af de faste udgifter



At modellen for kompensation af faste udgifter til turistbusvognmænd, indtil grænserne åbnes, og forsamlingsforbuddet ophæves, kompenseres 100 procent, da de de facto kan betegnes som værende lukkede ved lov

At hjælpepakken forlænges indtil april 2021 for turistbusvognmænd og udvides således, at virksomheder, der oplever omsætningsfald på 20 - 40 procent kompenseres 20 procent, 40 - 60 procent kompenseres 40 procent (nu 25 procent), 60 - 80 procent kompenseres 60 procent (nu 50 procent), 80 - 100 procent kompenseres 80 procent

Udvidelse og forlængelse af hjælpepakken til små selvstændige



En udvidelse af hjælpepakken for selvstændige, så grænsen hæves fra 10 til 50 ansatte

Forlænges af hjælpepakker indtil april 2021, hvor den næste turistsæson starter

Forslag til hjælp med likviditet



At vægtafgift for turistbusser fremadrettet betales kvartalsvis i stedet for årligt, som det er i dag. Det vil sikre busvognmændene en varig likviditetsmæssig hjælp

Turismefremmende initiativer



At der nedsættes en turisme taskforce, som skal fremme den nære/nationale turisme i en situation, hvor den globale turisme er svækket

At der foretages investeringer i forbedringer for de besøgende på landets rastepladser

At der oprettes en statslig infrastrukturpulje, der kan bidrage til investeringer i på- og afsætningsfaciliteter for turistbusser i centrale byer og på destinationer, hvor der kommer mange turistbusser

