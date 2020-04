Ilt-leverandør kører ud med fire luftaffjedrede aksler

Onsdag 8. april 2020 kl: 11:52

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede gardintrailer er bygget op over et letvægts-chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. På hver side er der monteret cyklistværn, mens der i højre side er monteret en værktøjskasse udført i krydsfiner med plads til en sækkevogn.Gardin-opbygning, der har fast alu-tag, har forskydelige sidestolper med bræddeholdere, bunden er udført i 28 mm hårdttræsplanker, og i bagenden er der monteret en 2.500 kg Zepro-lift.Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Førte og tredie aksel er løftbar, mens fjerde aksel er selvstyrende. Traileren er XL-godkendt og har en tilladt totalvægt på 48.000 kg.

Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S har stået for salg og levering af den fire-akslede Kel-Berg trailer til Strandmøllen, som ud over gasser til medicinsk brug, blandt andet også leverer svejsegasser til den tunge industri og gasser til levnedsmiddelindustrien.









