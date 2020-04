Vognmandsorganisation forventer politisk slagsmål om vejpakken

Onsdag 8. april 2020 kl: 11:30

Slagsmål forude

Af: Redaktionen - Mobilitetspakken har ikke haft nogen nem vej. Men nu udestår forhåbentlig blot den endelige vedtagelse i EU-Parlamentet i deres andenbehandling, siger DTL's administrerende direktør Erik Østergaard i en kommentar.Hvis et flertal i EU-Parlamentet vedtager teksten uden at tilføje ændringsforslag, er pakken endeligt vedtaget og den nye lovgivning kan derefter implementeres i EU.- Nu har et flertal af landene nikket til den pakke, som trilogforhandlingerne kunne opnå enighed om. Så mangler vi bare EU-Parlamentet. Der er bestemt ingen grund til andet, end at EU-Parlamentet stemmer dette kæmpe arbejde rent igennem. Midt i den aktuelle situation vil det være et kæmpe tilbageslag for transportverdenen, som så i de kommende år ikke alene skal slås med effekterne af Covid19, men også med et fortsat dysfunktionelt og konkurrenceforvridende transportmarked, siger Erik Østergaard, og fortsætter:- Godstransportmarkedet har brug for fair regler, der fremmer den lige konkurrence. Den økonomiske recession, der kan følge af Covid19, vil med de eksisterende regler kunne bruges til endegyldigt at slagte de vognmænd, der kører under ordnede forhold. Så nu skal EU-Parlamentet levere.Der er endnu ikke fremlagt en tidsplan for den videre proces i EU-Parlamentet i lyset af corona-situationen. Det forventes, at transportudvalget først skal behandle teksten, hvorefter hele EU-Parlamentet skal stemme om aftalen i plenar-forsamlingen.- Jeg forventer, at der kommer en række politiske slagsmål i EU-Parlamentet - og ikke mindst, at modstanderne af aftalen vil bruge hjemkørselskravet til at så tvivl om aftalen. Men nu må politikerne vise formatet og ikke lade den aktuelle krise blive en dårlig undskyldning for at lade godstransportmarkedet blive slået tilbage til start, siger Erik Østergaard.Interesserede kan læse mere om tirsdagens vedtagelse her:





I sidste uge skrev transportministrene fra seks østeuropæiske EU-lande sammen med EU-landene Malta og Dypern til de tre EU-institutioner med en opfordring til at udskyde eller droppe EU’s vejpakke.





