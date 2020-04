EU’s ministeråd vedtager reform af chaufførers vilkår

MOBILITETSPAKKE:

Onsdag 8. april 2020 kl: 11:14

En forordning om adgang til godskørselsmarkedet og til erhvervet som udøver af godskørsel eller buskørsel

En forordning om maksimal arbejdstid og minimumshviletider for chauffører og lokalisering ved hjælp af takografer

Et direktiv, der ændrer håndhævelseskravene og fastsætter regler om udstationering af chauffører

Af: Jesper Christensen Ministerrådets formandskab og EU-Parlamentet nåede til foreløbig enighed 11. december sidste år. Den aftalte tekst blev efterfølgende godkendt af Ministerrådets faste repræsentanters Komité 20. december og Ministerrådet bekræftede den politiske enighed 20. februar i år.De nye regler har til formål at sikre balance mellem forbedrede arbejdsvilkår og sociale forhold for chaufførerne og operatørernes frihed til at levere grænseoverskridende tjenester og vil også bidrage til vejsikkerhed. De vil desuden give sektoren klarhed, hvad angår tidligere tvetydige bestemmelser, og bringe deres uensartede anvendelse mellem EU-landene til ophør.Pakken består af:Afstemningen tirsdag ved skriftlig procedure betyder, at Ministerrådet har vedtaget sin førstebehandlingsholdning. Retsakterne skal nu vedtages af EU-Parlamentet ved andenbehandlingen, inden de offentliggøres i EU-Tidende.







Reglerne i forordningen om markedsadgang og i direktivet om udstationering finder anvendelse 18 måneder efter retsakternes ikrafttræden. Reglerne i forordningen om køretid finder anvendelse 20 dage efter offentliggørelsen med undtagelse af særlige frister for tackografer.





Forordning om adgang til erhvervet og til markedet kan hentes her:



Forordning om køre- og hviletid og takografer kan hentes her:



Direktiv om håndhævelse og udstationering af chauffører i vejtransportsektoren kan hentes her:













