Den kollektive trafik øger kørslen efter påske

Tirsdag 7. april 2020 kl: 11:23



- Vi håber, at befolkningen stadig er med på at rejse uden for myldretiden, hvis det er muligt, så der bliver plads til dem, der ikke har andre muligheder, siger Lars Berg.





Aktuelle fakta:

På Sydtrafik.dk/køreplaner kan man holde sig opdateret om ændringer på ens ruter

Rejseplanen vil være opdateret fra 9. april

Myndighedernes fem anbefalinger til rejsende i den kollektive trafik gælder fortsat:

Gå eller tag cyklen, hvis du skal en kort tur

Rejse uden for myldretiden, hvis det er muligt

Vis hensyn til andre rejsende

Husk den gode håndhygiejne

Rejs ikke med kollektiv trafik, hvis du er syg eller formoder at være smittet

Af: Redaktionen Transportministeriets udmelding til trafikselskaberne lyder, at når genåbningen forventes indledt efter påske, skal det ske på en måde, hvor der fortsat skal være fokus på at minimere corona-smittespredningen. I den kollektive trafik gælder særligt, at der skal være fokus på at have en kapacitet, som sikrer den behørige afstand mellem de rejsende.I Syd- og Sønderjylland betyder det, at alle busruter samt Vestbanen vil komme tilbage til normal køreplan onsdag 15. april, så der kommer flere afgange og plads i busserne til de første, der skal tilbage på arbejde, uddannelse eller skole.- Busserne vil stadig kun have medtage passagerer svarende til omkring halv kapacitet. Det vil sige cirka det antal passagerer, der er sæder til, siger Lars Berg, der er administrerede direktør i Sydtrafik, der dækker Syd- og Sønderjylland.- Når samfundet forsigtigt starter op igen, så skal man fortsat forsøge at undgå at rejse i myldretiden, hvis man har mulighed for det, påpeger han.Sydtrafik’s andre tiltag for at beskytte både chauffører og passagerer mod smitte er stadig aktuelle, så der vil fortsat være lukket af for indstigning via fordøren, de forreste sæder må ikke benyttes, og der er ingen salg af billetter i bussen. Der vil fortsat være ekstra fokus på indvendig rengøring af busserne, så alle kontaktflader rengøres dagligt.Sydtrafik understreger, at man altid skal følge chaufførernes anvisninger, og der kan være situationer med forbikørsler, hvis bussen har nået maksimum kapacitet.