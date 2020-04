Lufthavn ved Herning ønsker sig et GPS-system og større jetfly

Tirsdag 7. april 2020 kl: 11:11

Af: Jesper Christensen En GPS-anflyvning forventes at kræve en øget tekniske standard på lufthavnen. Denne investering er beregnet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. Til formålet er der i regnskabsårene 2012 - 2015 hensat et samlet beløb på 380.000 kroner. Sidste år blev der brugt af de hensatte midler til konsulentbistand og risikovurderinger samt omlægning af telefon- og datasystemer. I årsregnskabet for 2019 var der afsat 278.299 kroner til tekniske anlæg i forbindelse med etablering af en GPS-anflyvningsprocedure.









Herning Lufthavn har en forventning om, at der i 2020 og 2021 vil ske en fremgang for erhvervsflyvningen, hvis det lykkes at skaffe beflyvning med mindre jetfly med plads til op til 19 passagerer med messegæster til MCH.









Men det forudsætter godkendelse af pladsen til GPS-anflyvninger. Når GPS-anflyvningen er etableret, ser bestyrelsen for lufthavnen mulighed for øget indtjening.















