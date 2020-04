Lokalbaneselskab på Sjælland får ny administrerende direktør

Mandag 6. april 2020 kl: 16:00

Af: Redaktionen Lars Wrist-Elkjær tiltræder som ny administrerende direktør i Lokaltog A/S. Som led i udvidelsen af ledelsen i Lokaltog fortsætter Lokaltogs nuværende administrerende direktør Røsli Gisselmann som driftsdirektør og medlem af Lokaltogs direktion.- Lokaltog A/S er det største lokalbaneselskab i Danmark. Lokaltog spiller en afgørende rolle for borgernes mobilitet på hele Sjælland, og der ligger mange store opgaver for selskabet med øget driftsansvar, fornyelse af infrastrukturen og ikke mindst grøn omstilling, som jeg glæder mig til at tage fat på sammen med Røsli Gisselmann, som jeg også har arbejdet sammen med tidligere, siger Lars Wrist-Elkjær i anledning af sit jobskifte ti Lokaltog A/S.Nuværende administrerende direktør Røsli Gisselman fremhæver, at det bliver godt for Lokaltog at få styrket ledelseskraften i den øverste daglige ledelse.- Lars Wrist-Elkjær tager både masser af ledelseserfaring og jernbaneerfaring med sig til Lokaltog, og jeg glæder mig til at løfte de store opgaver, som Lokaltog står over for, sammen med Lars Wrist-Elkjær, siger Røsli Gisselman.Bestyrelsesformand i Lokaltog A/S, Dorthe Nøhr Pedersen, der er administrerende direktør i Movia, peger på, at Lokaltog A/S med Lars Wrist-Elkjær og Røsli Gisselmann får et stærkt direktør-hold.- Vi ser frem til samarbejdet med den ny samlede direktion, siger hun.Lars Wrist-Elkjær er 50 år og kommer fra en stilling som administrerende direktør i Aviator Denmark A/S, der har godt 700 medarbejdere. Tidligere har Lars Wrist-Elkjær blandt andet været underdirektør i DSB med ansvar for vedligehold og værksteder, ligesom Lars Wrist-Elkjær endnu tidligere har arbejdet hos Arriva med assett management og vedligehold.