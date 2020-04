Mobilkranen kan køre på el

Mandag 6. april 2020 kl: 11:17

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Indkøbet af mobilkranen er et eksempel på, at Aarhus Havn har fastholdt sin investeringsplan trods corona-situationen. Kranen, der forventes leveret i april næste år, er en effektiv og meget fleksibel model, der i princippet kan løfte de fleste godstyper, da det enkelt beskrevet blot afhænger af de aggregater, der monteres på kranen.Kundechef i Aarhus havn, Nicolai Krøyer, fortæller, at man forventer, at mobilkranen først og fremmest vil blive brugt til bulk-produkter som eksempelvis foderstoffer, shea-nødder og biobrændsel. Men den kan også håndtere overdimensioneret stykgods. Ved bulk-operationer kan kranen præstere en produktivitet på op til 1.000 ton gods pr. time.- Vi har aktuelt en række kunder, der er i gang med at etablere sig på Omniterminalen, og det vil uden tvivl være meget forskellige godstyper, vi skal håndtere i fremtiden. Derfor er indkøbet af mobilkranen også en fremtidssikring, fordi den har så stor fleksibilitet, siger Nicolai Krøyer.Han understreger, at Aarhus Havn trods en lidt højere pris har valgt at investere i en special-model, der kan køre på el på Omniterminalen.- Det betyder et lavere klimaaftryk og desuden færre emissioner af NOx og partikler samt mindre støj. Dermed understøtter vores investering to af FN’s verdensmål, som vi har valgt at arbejde strategisk med, siger han.Det o mål er henholdvis målet om bæredygtige byer og om Innovation og infrastruktur.Nicolai Krøyer tilføjer, at kranen for at spare energi er udrustet med et ”Hybrid Energy Recovery System”, der kan lagre energien ved nedadgående bom-bevægelser, og så bruge den lagrede energi til efterfølgende opadgående bom-bevægelser.Kranens udlæg er op til 38 meter fra drejecentrum, hvilket betyder, at den kan betjene skibe i størrelsen op til bulkcarrier med en bredde på op til omkring. 33 meter.Mobilkranens undervogn er tilpasset Aarhus Havns specifikke forhold, så kranen også kan anvendes på Multiterminalen, hvor der er kritiske krav til, at kræfterne skal overbringes på de eksisterende kranskinnebjælker. Kranens portal er åben og så stor, at lastbiler kan køre under kranen før og efter udlevering af godset. Det vil medvirke til øget produktivitet og forbedre logistikken på kajområdet.Kranen vejer over 400 ton og vil under drift fordele sin vægt via fire store stabilisatorer, der er placeret i hvert hjørne af kranens portal. Når mobilkranen skal flyttes rundt, sker det via kranens 80 massive gummihjul for at fordele trykket på områder og veje.