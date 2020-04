Pas på I ikke slår verdenshandlen ihjel

SHIPPING-BRANCHE TIL VERDENS LEDERE:

Mandag 6. april 2020 kl: 10:53

Af: Redaktionen 90 procent af verdenshandelen fragtes med skib, og shippingbranchen er afgørende for, at der også er varer i butikkerne under krisen. Men de særlige omstændigheder med blandt andet begrænset rejseaktivitet begynder at give rederierne udfordringer, som i sidste ende kan påvirke verdenshandelen i nedadgående retning, hvis ikke der handles i tide.Det er baggrunden for, at en samlet international shippingbranche kommer med et fælles opråb til regeringer i hele verden:Tag hensyn til søfolk og adgang til havnene under krisen, ellers kan verdenshandelen gå i stå.

- Det er et meget stærkt signal, at vi nu i samlet flok sender ét fælles budskab. Den internationale handel er en forudsætning for, at samfundene kan fungere, men hvis der er for mange benspænd for rederierne, vil det påvirke verdenshandelen. Lasten skal kunne komme til og fra havnene uden unødvendige hindringer, siger Jacob K. Clasen, der er direktør for erhvervspolitik og analyse i Danske Rederier.







Det er FN’s internationale maritime organisation, IMO, der har sendt et brev til alle medlemslande på opfordring af en lang række brancheorganisationer inden for de maritime erhverv. I brevet er en række anbefalinger fra erhvervet til regeringerne om, hvad de bør være særligt opmærksomme på.







- Vi har medlemmer herhjemme, som har rejst denne problemstilling i god tid, og vi har fra Danske Rederiers side taget det videre med vores søfartsorganisation. Det er helt nødvendigt, at vi ser politisk handling i tide. Søfolk er nødt til at kunne rejse rundt i verden for at på- og afmønstre, ligesom de skal have adgang til lægehjælp på trods af coronavirussen, siger Jacob K. Clasen.







Han nævner, at et dansk rederi har oplevet at måtte ligge i forhandlinger med en national myndighed på højt plan i næsten et døgn for at få et besætningsmedlem med en knust finger tilset af en læge.













Ca. 10.000 søfolk er i øjeblikket ombord på danskflagede skibe. Af dem er ca. 2.250 danskere.

Ca. 8.000 af de 10.000 har forlænget deres periode til søs. (ca. 1.700 danskere)

IMO opfordrer blandt andet landenes myndigheder til:

At anerkende søfarende som “nøglemedarbejdere” uanset nationalitet og sikre dem passage i forbindelse med besætningsskift samt ved akut behov for lægehjælp eller testning

At forlænge eller på anden måde sikre de relevante tilladelser og certificeringer til skibe og søfolk

At anerkende havnearbejdere og andre tilknyttede funktioner som “nøglemedarbejdere” samt sikre modtagelse og effektiv håndtering af skibe og lastbiler i havn, herunder en effektiv og proportionel grænsekontrol

Interesserede kan læse hele det omtalte brev her:









