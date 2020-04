Forhandlingssekretær i 3F undrer sig

FLERE ARBEJDSLØSE CHAUFFØRER:

Fredag 3. april 2020 kl: 09:37

Af: Jesper Christensen Fagbladet 3F skrev onsdag, at danske chauffører bliver sendt på arbejdsdeling, hjemsendt eller direkte sagt op som følge af corona-situationen. Da transportarbejdet stort set er uændret i forhold til mere normale tider, vurderer 3F med støtte fra vognmandsorganisationen DTL, at en del af transportarbejdet er blevet overtaget af chauffører i udenlandske lastbiler.Kim René Busch forklarer over for transportnyhederne.dk, at sagen begyndte for halvanden-to uger siden, hvor 3F-afdelinger flere steder i landet meldte om, at et stigende antal udenlandske chauffører holdt weekend i eksempelvis Padborg og i Esbjerg uden ordentlige sanitære forhold.Kim René Busch peger på, at de udenlandske chauffører ikke bare tager hjem, da de kan se frem til at komme i karantæne i deres hjemland, miste deres arbejde og måske ikke få arbejdsløshedsdagpenge.- De er derfor langt hen ad vejen nødt til at blive i Nordeuropa - eksempelvis i Danmark, påpeger Kim René Busch.Han er enig med eksempelvis DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard i spørgsmålet om, at det er rimeligt, at den danske stats corona-hjælp til eksempelvis danske vognmandvirksomheder og chauffører indirekte går til at holde udenlandske vognmænd og deres chauffører kørende, mens danske chauffører bliver sendte hjem.- Der er noget, der ikke hænger sammen, siger Kim René Busch, der forklarer, at 3F’s A-kasseafdelinger landet over oplever, at flere og flere chauffører kommer og melder sig ledige.Fagbladet 3F har på sin web-siden en optælling af ledigheden blandt 3F’s medlemmer. Den viser, at der på 3F Transportgruppen’s område er kommet 2.104 ledige til siden 13. marts. På det tidpunkt var der i forvejen registreret 3.256 ledige på området. Samlet var der torsdag 2. april 5.360 ledige 3F’ere fra transportområdet.- Det forstår vi ikke, siger han og henviser endnu en gang til, at transportarbejdet stort set er uændret i forhold til før corona-tiden.- Hvad foregår der, når lastbiltransporten er uændret? Jeg er bekymret for den del af den danske vognmandsbranche, der arbejder på at gøre det ordenligt, siger han.Kim René Busch ønsker ikke at hænge enkelte virksomheder ud, men han konstaterer, at det er småt med politi på vejene og dermed småt med kontrol.- Hvorfor skulle man være bange for at blive stoppet, spørger han videre.Kim René Busch og andre hos 3F arbejder på at få mere sikre oplysninger om lastbiltransporten i øjeblikket.- Hvis transportarbejdet er uændret i Danmark, så er der noget galt, når der kommer flere ledige chauffører, siger han.Dispensationer for ugehvil - men ikke for ugehvil i lastbilerneDa S-Regeringen med Folketingets opbakning midt i marts indførte en række restriktioner for at dæmme op for spredning af corona-virus dispenserede transportministerne blandt andet for reglerne om ugehvil - både det korte og det lange - for at sikre vareforsyningen.Selvom det ikke var en idé, der fandt næring hos 3F Transportgruppen, forklarer Kim René Busch, at 3F accepterede den midlertidige dispensation.Senere pegede transportorganisationer på, at det også var nødvendigt, at internationale transporter blev omfattet af dispensationen, hvilket 3F nølende gik med til. Men 3F sagde nej, da organisationerne også mente, at det var yderst nødvendigt, at chaufførerne skulle kunne afholde deres ugehvil i deres lastbiler.- Det ville vi ikke være med til, siger Kim René Busch, som konstaterer, at han er derhenne, hvor han må sige, at de danske vognmænd godt kan klare transportopgaverne.