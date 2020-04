- Er det samfundsmæssigt forsvarligt

VOGNMANDSORGANISATION TIL TRANSPORTNYHEDERNE.DK:

Torsdag 2. april 2020 kl: 12:43

Af: Jesper Christensen - Det korte af det lange er, at der er dele af erhvervet, der sender folk hjem samtidig med, at der køres cabotagekørsel i Danmark, siger Erik Østergaard.





Siden S-Regeringen på den ene side indførte restriktioner for at dæmme op for spredning af corona-virus, indførte S-Regeringen med støtte fra Folektingets partier også en række støtteordninger, der skulle hjælpe danske virksomheder til at komme gennem de aktuelle udfordringerne og problemer.







Erik Østergaard siger til transportnyhederne.dk, at når DTL siden den gang i marts er i kontakt med medlemmer over hele Danmark, er det først og fremmest spørgsmål om arbejdsdeling, hjemsendelse eller opsigelse - og hvordan virksomhederne kan få del af den bevilligede støtte fra Staten, der bliver stillet.







- Det bekræfter 3F’s udmelding, siger Erik Østergaard og henviser til 3F’s melding om stigende ledighed blandt lastbilchauffører.







Erik Østergaard stiller derfor spørgsmålet:



Skal støtten, som den er tænkt, gå til danske virksomheder og lønmodtagere, eller skal den indirekte også gå til udenlandske virksomheder?





