Transportfirmaer lader udenlandske chauffører overtage danske chaufførers arbejde

FAGFORBUND:

Torsdag 2. april 2020 kl: 11:49

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Situationen får 3F til at konkludere, at når lastbiltrafikken kan uændret samtidig med, at danske chauffører mister deres arbejde, må det være fordi, at transportvirksomheder med udenlandske datterselskaber lader disse køre indenrigs i Danmark i stedet for.Fagbladet skriver, at de nyeste ledighedstal viser, at chaufførledigheden i 3F er på 2.670 chauffører - og stigende.- Danske transportfirmaer massefyrer, hjemsender og sender folk på arbejdsfordeling. At det er muligt at opretholde lastbiltrafikken skyldes ene og alene, at der kører flere udenlandske lastbiler med chauffører til lav løn på de danske veje. Det er fuldstændig indlysende, siger Kim René Busch videre.- Vi risikerer, at en stor del af branchen er væk efter corona-krisen. Det er forkasteligt at se, hvordan nogle virksomheder udnytter en svær situation for penge, siger han videre.Vognmandsorganisationen DTL er enig med 3F.- Udenlandske lastbiler med lavtlønnede chauffører har overtaget arbejdet. Det gælder en række danskkontrollerede firmaer, der har datterselskaber i udlandet, der bruger udenlandske chauffører til at køre indenrigs i Danmark. Det skal der slås hårdt ned på, siger administrerende direktør i DTL, Erik Østergaard.Han advarer mod, at der opstår en situation, hvor den danske vognmandsbranchen ender på samme sted, som efter finanskrisen i 2008/2009.- Det må ikke ske med corona-krisen også, siger han til Fagbladet.