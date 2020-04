Kinesiskbyggede containerkraner bliver fjernstyrede

Onsdag 1. april 2020 kl: 13:06

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kranerne er 120 meter høje og kan løfte knap 80 ton. Kranerne kan række over 22 containere, der stor side om side. Deres højde betyder, at kranerne kan betjene verdens største containerskibe uden nogen højdebegrænsning.Kranerne fjernstyres fra hovedbygningen i Norvik Hamn - altså uden kranførere - og 80 procent af et løft vil være automatiseretDe to nye super post-panamaxkraner ankom med special-skibet »Zhen Hua 32« 18. marts. Efter planen skal den nye Stockholm Norvik Hamn åbne i maj. Containerterminalen skal drives af Hutchison Ports, der er en af verdens største containeroperatører med 52 havne i 27 lande.